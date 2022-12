Concerto di Natale della Corale Santa Cecilia a Empoli, ingresso libero

Si rinnova anche quest’anno la tradizione del tanto atteso concerto natalizio della Corale Santa Cecilia, vera e propria istituzione musicale empolese con i suoi due secoli di storia ininterrotta. Il Concerto di Natale, prodotto e promosso dal Centro studi musicali Ferruccio Busoni in collaborazione con la Parrocchia della Collegiata, con la stessa Società Corale e con il patrocinio del Comune di Empoli, è in programma sabato 17 dicembre 2022, alle 21.15, nella Collegiata di Sant'Andrea.

La grande musica tornerà a risuonare nella Collegiata che affaccia su piazza Farinata degli Uberti, dopo il successo della 48esima edizione dei Concerti di Sant’Andrea, con un programma che prevede l’esecuzione dell’Oratorio di Natale op.12 di Camille Saint-Saëns e brani tradizionali natalizi. Ad esibirsi saranno i cinquanta cantori che animano la compagine corale, insieme al Quartetto Orpheus, accompagnati all’organo da Lorenzo Ancillotti e dall’arpa di Irene Betti. La direzione sarà affidata alla bacchetta di Simone Faraoni, maestro del coro, musicista eclettico e fantasioso con un curriculum ricco di esperienze eterogenee. Solisti saranno la soprano Martina Barreca, la mezzosoprano Bettina Bianchini, la contralto Elisabetta Vuocolo, il tenore Andrea Marchetti e il baritono Claudio Mugnaini.

Il concerto, in collaborazione con gli Amici della Lirica Umberto Borsò, è a ingresso gratuito.

CORALE SANTA CECILIA - Fondata nel 1808 in seno alla Collegiata di Sant’Andrea per animare la liturgia nelle festività solenni, la Corale Santa Cecilia, all’accompagnamento liturgico, ha affiancato nel tempo un’intensa attività esterna, con la partecipazione a rassegne, concerti e rappresentazioni teatrali. Promotrice infaticabile di scambi con ensemble italiani e stranieri, dal 1999 collabora regolarmente con il Centro Busoni. Ospite costante dei Concerti di Sant'Andrea, dove ogni anno presenta opere importanti e impegnative come il Requiem di Fauré la Deutsche Messe di Schubert, la Messa di Gloria di Mascagni, la Sinfonia n°9 di Beethoven, nell'aprile 2013, in occasione del duecentesimo della nascita di Giuseppe Verdi, ha eseguito il Requiem del compositore bussetano. Dal 2016 è ospite fissa del progetto “Opera in piazza”, dedito alla messa in scena di opere liriche complete nella suggestiva cornice di Piazza Farinata degli Uberti.