Congresso Pd, a Fucecchio incontri per la consultazione

Nel percorso costituente del nuovo Partito Democratico, come deciso il 20 ottobre a livello nazionale, che condurrà al congresso per l’elezione del segretario/segretaria nazionale, il Partito democratico di Fucecchio invita i propri iscritti ed iscritte, gli elettori ed elettrici, i simpatizzanti, tutti cittadini e cittadine che si riconoscono negli ideali di centro sinistra, movimenti e associazioni che hanno aderito al percorso a livello nazionale, a partecipare alla consultazione portando il loro contributo mediante la compilazione del documento denominato “LA BUSSOLA”.

Il documento si compila online accedendo al sito www.partitodemocratcico.it , oltre che disponibile in versione stampabile.

"Apriamo le porte e ci mettiamo a disposizione di coloro che vorranno dare il loro apporto di idee - dichiara il segretario del Pd Fucecchio Luca Giorgi -. Abbiamo organizzato vari momenti di ascolto ed assistenza alla compilazione ed invio anche telematico, in previsione di una assemblea aperta che si terra entro il mese di dicembre".

Questi gli appuntamenti organizzati per dare assistenza:

- 12 dicembre presso ICARE, sede PD, via 1 Settembre, dalle ore 18 alle 20

- 13 dicembre presso ICARE, sede PD, via 1 Settembre, dalle ore 18 alle 20

- 14 dicembre presso ICARE, sede PD, via 1 Settembre, dalle ore 18 alle 20

- 15 dicembre presso ICARE, sede PD, via 1 Settembre, dalle ore 18 alle 20

- 15 dicembre presso Circolo Arci Botteghe, via Del Colle, dalle ore 21 alle 20

- 15 dicembre presso la sede Contrada San Pierino, via Del Cedro dalle ore 17 alle 20

- 17 dicembre presso Circolo Arci Massarella, via delle Cerbaie dalle ore 15 alle ore 18

- 22 dicembre presso ICARE, sede PD, via 1 Settembre, dalle ore 18 alle 20

- 23 dicembre presso ICARE, sede PD, via 1 Settembre, dalle ore 18 alle 20

"Sarà possibile esprimersi sulle questioni essenziali per il futuro del partito-spiega Giorgi- dalla sua organizzazione alla sua proposta politica. I risultati saranno trasmessi al Comitato Costituente per la stesura del "Manifesto dei valori e dei princìpi" del nuovo PD. Alla prima fase costituente sarà possibile partecipare senza nessun obbligo di iscriversi al PD. Tutti sono invitati a partecipare".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa