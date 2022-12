Corpo semi-carbonizzato e con ferite da taglio in un bosco nel Pistoiese: fermato il figlio

Un cadavere è stato ritrovato in un'area boscosa nella frazione di Colle, a Buggiano, nella Valdinievole. Da quanto appreso i corpo era parzialmente carbonizzato e con diverse ferite di arma da taglio. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il corpo. Sulla vicenda indagano i carabinieri che al momento hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto il figlio delal vittima.

Quest'ultimo sarebbe in cura per problemi psichiatrici, anche se non risulterebbe una documentazione sanitaria definitiva a riguardo. L'interrogatorio di garanzia è previsto per dopodomani.