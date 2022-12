Corri La Vita, Eleonora Frescobaldi nuova presidentessa

Eleonora Frescobaldi è la nuova presidente di CORRI LA VITA Onlus, l’associazione che da oltre vent’anni è a fianco delle donne colpite dal tumore al seno.

“Mi è sembrato giusto passare il testimone – spiega Bona Frescobaldi da oggi Presidente onoraria -, CORRI LA VITA rappresenta una felice intuizione che nel tempo è diventata un evento tradizionale per Firenze e per i fiorentini. Sono felice di aver collaborato con persone straordinarie che in maniera totalmente disinteressata ci hanno aiutato nel corso di questi anni a realizzare tanti progetti importanti”.

“Succedere a Bona è motivo di orgoglio e di grande emozione e al tempo stesso di consapevolezza di quanto impegnativa sia questa sfida – sottolinea Eleonora Frescobaldi -. Bona mi ha sempre voluto accanto in questi anni senza mai perdere di vista l’obbiettivo finale: la prevenzione e la cura delle donne malate di tumore al seno. Un ringraziamento speciale va alla famiglia Ferragamo che da sempre al nostro fianco continua a colorare la nostra bellissima città con le sue magliette simbolo di CORRI LA VITA, un grazie straordinario anche alla LILT che con i suoi volontari ci ha sempre supportato, ma soprattutto un grazie meraviglioso a Firenze e a tutti i fiorentini che dal primo momento hanno creduto alle finalità di questo progetto e che da sempre ogni anno corrono la vita insieme a noi. Puntiamo dritti alla ventunesima edizione con la speranza di poter realizzare ancora i tanti progetti medici di cui tutti noi abbiamo bisogno.”

Nato nel 2003 per iniziativa della presidente Bona Frescobaldi e organizzato da Associazione CORRI LA VITA Onlus, l’appuntamento sportivo non competitivo ha raccolto e distribuito fino a oggi oltre 7.000.000 euro, riunendo oltre 400.000 partecipanti e consentendo un’assistenza di qualità a oltre 500.000 donne colpite dal tumore al seno.

Fonte: Ufficio Stampa