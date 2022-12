Corsi post laurea dell’Università di Siena, i bandi in scadenza

Ancora aperte le iscrizioni a corsi post laurea, fra master, corsi di perfezionamento, di formazione e di aggiornamento professionale, dell’Università di Siena.

C’è tempo fino al 15 dicembre per iscriversi ai Master di primo livello in: Il Codice Rosa, un nuovo modello di intervento nella presa in carico delle vittime di violenza; Infermiere specialista nel rischio clinico ed infettivo nursing in clinical and infectious risk; Infermiere territoriale; Infermieristica, Ostetricia ed altre professioni sanitarie in ambito legale e forense; Liquid Biopsy; Master per le funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie; Medical genetics; Prevenzione e gestione delle problematiche dietetico nutrizionali del paziente oncologico; Tecniche di diagnostica macroscopica, istologica e molecolare applicate all’anatomia patologica.

Sempre entro il 15 dicembre è possibile iscriversi ai Master di secondo livello in: Endodonzia e Odontoiatria restaurativa; Engineering Geology; Geotecnologie ambientali; Geotecnologie per l’archeologia - GTARC; Medicina estetica -MAME.

Inoltre, sono aperte le iscrizioni anche per numerosi corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento professionale.

Entro il 15 dicembre è possibile iscriversi ai corsi di perfezionamento: Metodi e strumenti per l’analisi e la gestione della sicurezza urbana; Multidisciplinarietà del biologo tra competenze classiche e avanzate;

Un approccio globale alla prevenzione e alla cura del dolore del neonato bambino adolescente.

Entro la stessa data è possibile iscriversi ai corsi di aggiornamento professionale in: Corso teorico-pratico. Dall’idrogeologia applicata alla modellazione numerica; Diritti, lavoro e sindacato nei mercati integrati; Drone e laser scanner per il rilievo 3D del territorio.

Aperte entro la stessa data le iscrizioni ai corsi di formazione: Regolazione dei servizi energetici e ambientali – Modulo in Servizi energetici e Strumenti per l’analisi della sicurezza urbana in un approccio di tipo problem solving.

Le informazioni su tutti i corsi post laurea, i titoli di accesso e gli aggiornamenti sui prossimi bandi in scadenza sono pubblicate sul sito di Ateneo all’indirizzo www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea.

Sono inoltre ancora aperte le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale dell’Università di Siena.

Fonte: Università di Siena