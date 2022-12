Due concerti di musica natalizia alla Tinaia e Fibbiana

Si terrano due concerti di musica natalizia. Venerdì 16 dicembre, alle ore 21:15, presso la Chiesa dei SS. Michele e Leopoldo alla Tinaia (Empoli), si esibirà il Coro Giovanile Ex Novo, con un repertorio di canti natalizi da tutto il mondo.

Il giorno seguente, sabato 17, alle ore 21:15, presso la chiesa S. Maria di Fibbiana, si terrà il concerto di Natale della Corale ‘S. Maria’, per la XV edizione di ‘Musica in Chiesa’. Tutti i proventi delle offerte saranno devoluti in beneficenza all’associazione no profit AVSI per la campagna ‘Tende di Natale 2022/23’. Entrambi i concerti sono a ingresso libero.