Treni, potenziamento linea Empoli-Siena: presentati i progetti

Si è svolto questo pomeriggio, alla Casa del Popolo di Ponte a Elsa, un incontro pubblico per illustrare i progetti relativi al potenziamento ferroviario del bacino Empolese. In particolare sono state presentate le opere per il potenziamento della linea Empoli – Siena che comprendono gli interventi nella stazione di Empoli, il raddoppio tra Empoli e Granaiolo e l’elettrificazione della Empoli - Siena.

All’incontro erano presenti; Brenda Barnini, sindaca del Comune di Empoli, Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino e presidente dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Marco Ierpi per la Regione Toscana, Fabrizio Rocca di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ed i tecnici della Società Italferr progettista degli interventi. Dopo i saluti e gli interventi dei relatori presenti, sono intervenuti i rappresentanti dei cittadini delle zone interessate dal raddoppio Empoli-Granaiolo che hanno posto domande e osservazioni.

POTENZIAMENTO STAZIONE EMPOLI

Con una tempistica coerente con l’intervento del raddoppio tra Empoli e Granaiolo, il cui completamento è previsto per il 2027, sarà effettuato un intervento di potenziamento degli impianti della stazione di Empoli che vedrà realizzati: nuovi binari corredati dai relativi marciapiedi e pensiline migliorando in tal modo l’accessibilità dei viaggiatori. Nel 2024 sarà attivato il nuovo Apparato Centrale di stazione in grado di gestire il futuro potenziamento degli impianti di stazione e di linea con il doppio binario verso Poggibonsi. Il nuovo assetto consentirà di migliorare il servizio ai passeggeri in termini di maggiore efficienza e puntualità con minori tempi di percorrenza per i treni in transito e ottimizzazione dei tempi di fermata e ripartenza.

RADDOPPIO EMPOLI – GRANAIOLO

È previsto il raddoppio in affiancamento di circa 10 chilometri della linea ferroviaria esistente tra Empoli e Granaiolo. Al termine dei lavori per il raddoppio saranno soppressi gli 11 passaggio a livello presenti su questa parte di linea e sostituiti con nuove opere di superamento della infrastruttura ferroviaria ed interventi di ricucitura con la viabilità ordinaria. Saranno anche interamente rinnovati tutti gli impianti e gli arredi di Ponte ad Elsa che sarà poi gestita come fermata.

Al completamento dei lavori si avranno una maggiore frequenza dei convogli, regolarità d’esercizio e velocizzazione della relazione tra Firenze e Siena, con un servizio migliore per i molti pendolari che da Siena si muovono verso Firenze. La tratta tra Empoli e Poggibonsi risulterà così interamente a doppio binario.

Nel corso dell’iter autorizzativo l’opera a partire dal 2020 ha ottenuto il parere positivo: del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la positiva verifica Archeologica della Soprintendenza territoriale, la Verifica Ambientale della Regione Toscana, ed infine, sulla base del Progetto Definitivo, l’Intesa Stato – Regione ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. 55/2019 (Conferenza dei Servizi con Commissario Straordinario) a valle della Delibera della Giunta Regionale n. 1242 del 7.11.12022. Il Progetto è stato ed è oggetto di affinamenti ed aggiornamenti in esito alle osservazioni presentate nel corso dell’iter con sostanziale accoglimento di quasi tutte le osservazioni attinenti il progetto pervenute dagli enti locali.

Le osservazioni presentate, infatti, sono state tenute in considerazione, come si evince dagli atti amministrativi citati nel presente comunicato, e il confronto ha portato le modifiche richieste al progetto.

ELETTRIFICAZIONE EMPOLI – SIENA

Una volta terminata l’elettrificazione, ad oggi prevista i primi mesi del 2028, sulla linea potranno viaggiare treni con una maggiore capienza ed un ridotto impatto ambientale legato all’utilizzo dei vecchi mezzi a gasolio. Inoltre potranno essere aumentati la velocità sulla linea e incrementati il numero dei treni in servizio.

Fonte: Ufficio Stampa