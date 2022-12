Impianto rifiuti, Cna: "Abbassare i toni, preoccupa scontro tra Regione e Comune"

“Chiediamo da tempo di adottare un Piano dei Rifiuti definito e definitivo, una volta per tutte adeguato alle esigenze della nostra Regione. Ad oggi, invece, possiamo contare solo su qualche annuncio, su qualche indiscrezione e sul rimpallo di competenze tra Regione e Comune in merito al progetto del Terrafino. Un segno dell’involuzione della politica che preoccupa non poco, visto che lo scontro avviene tra amministrazioni rette dalla stessa parte politica”.

Così Fabio Bianchi, presidente di CNA Empolese Valdelsa, commenta il dibattito acceso dal progetto del gassificatore del distretto circolare del Terrafino e chiede inoltre alle parti politiche e a quelle sociali coinvolte “di abbassare i toni, riconducendo il confronto sui binari di rispetto reciproco, serenità e civiltà”.

“Chiediamo infine che le politiche che si intendano adottare vengano illustrate per tempo ad imprese e cittadini, così da evitare spiacevoli fatti come quelli oggi sotto gli occhi di tutti – prosegue Bianchi - Al di là della tipologia d’impianto, è imperativo che, con la salvaguardia della salute pubblica, si adotti un nuovo paradigma che conduca, finalmente, ad una riduzione dei costi del servizio di smaltimento sempre promessa e mai attuata”.

“In merito, confidiamo sul lavoro che l’Unione dei Comuni sta finalmente portando avanti per raggiungere l’obiettivo della tariffa puntuale” conclude Bianchi.

Fonte: Cna Empolese Valdelsa