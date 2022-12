L'inno di Lorenzo Baglioni ai lavoratori: ecco il nuovo video 'Supereroi'

Nella voce e nel genio di Lorenzo Baglioni trova spazio, finalmente, quel Paese reale che non riesce mai a trovare una sua narrazione, quel Paese fatto di persone che finiscono per essere solo "virgole e numeri nelle statistiche" e, invece, sono veri "supereroi". Il video "Supereroi", un progetto di Confartigianato Firenze con il contributo di Fondazione CR Firenze, è stato presentato per la prima volta martedì scorso a Firenze a margine dell'evento 'Social angels' alle Murate e oggi è stato diffuso ufficialmente sui canali social di Lorenzo Baglioni.

Emozionato, al pari già di molti followers di Lorenzo, Alessandro Sorani, Presidente di Confartigianato Firenze, commenta: "Sono colpito dalla sensibilità di un artista tutto toscano e tutto social come Baglioni, che riesce a rappresentare la dignità del lavoro, a dar voce attraverso la sua a milioni di italiani che cercano di arrivare a fine mese, che non mollano, agli artigiani, ossatura del Paese. È un video-racconto della verità e c'è tanto bisogno di raccontare questa Italia e di darle voce, anche attraverso i nuovi linguaggi, senza mai perdere di vista valori e contenuti. Grazie Lorenzo, artigiano della parola".

"Un vero lavoro di squadra – aveva spiegato dopo 'Social angels' Lorenzo Baglioni. "Raramente mi capita di vivere un'energia così stimolante sul set. Probabilmente perché tutte le parti coinvolte in questo progetto avevano il fine comune di raccontare il mondo dell'artigianato e del lavoro in generale partendo dalle storie dei suoi protagonisti".

Link al video: https://www.instagram.com/tv/CmEdRIZL132/?igshid=MDJmNzVkMjY=