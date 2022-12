Ludec Cup, vince la Toscana (con un po' di Abc)

C’è anche un po’ di Abc nella vittoria della selezione Toscana 2008 in occasione della Ludec Cup, una delle piú importanti manifestazioni a livello giovanile che si è svolta nel weekend a Porcari. Tra i dodici atleti convocati nella selezione Toscana, infatti, figuravano anche i gialloblu Francesco Borghesi e Federico Zecchi, autori di tre ottime prestazioni nelle tre gare disputate contro le selezioni di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lazio.

La Toscana si è aggiudicata la coppa battendo l’Emilia Romagna per 89-64, il Friuli Venezia Giulia per 101-54 e il Lazio per 97-78. In tutte e tre le sfide buonissima prestazione da parte dei nostri Francesco e Federico, che si sono messi in mostra sfoggiando grande intensità e tanta determinazione, oltre ad ottime prove dal punto di vista realizzativo e del gioco. A loro i complimenti della società Abc e di tutta la famiglia gialloblu!

Fonte: Abc - Ufficio stampa