Le coppie d'oro di Scandici festeggiano i 50 anni di matrimonio

Due feste per tutte le coppie che negli ultimi due anni hanno festeggiato i cinquanta anni di matrimonio, alle 17,30 di venerdì 16 dicembre per chi si è sposato nel 1971, e di lunedì 19 dicembre 2022 per gli sposi del 1972. Alle due cerimonie partecipano le coppie residenti a Scandicci che si sono sposate nei due anni, che sono state contattate dalla Segreteria del Sindaco e che hanno dato conferma sulla propria presenza; oltre al brindisi collettivo con il Sindaco Sandro Fallani, i festeggiati riceveranno una pergamena in ricordo della giornata. La prima cerimonia per festeggiare assieme le Nozze d’oro si era tenuta nel giorno di San Valentino 2020; le cerimonie di dicembre 2022 sono state organizzate per recuperare i due anni in cui l’appuntamento è saltato causa emergenza sanitaria.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa