C'è un toscano in semifinale ai Mondiali: è Irrati, sarà al VAR

Si scrive Valdinievole, si legge VARdinievole. Nessun difetto di pronuncia o dialetto, è merito di Massimiliano Irrati. L'arbitro proveniente dalla provincia di Pistoia sarà l'unico toscano ancora in corsa ai Mondiali.

La FIFA ha infatti diramato le designazioni arbitrali delle semifinali, Argentina-Croazia si gioca martedì 13 dicembre e Irrati sarà al VAR, ovvero sarà colui che assisterà l'arbitro (il veneto Daniele Orsato) con la moviola in campo.

Nato a Firenze nel 1979, Irrati appartiene alla sezione Can di Pistoia da ben ventisei anni. Avvocato di professione, è diventato arbitro internazionale nel 2017 e nel luglio 2018 ha pure fatto da 'varista' nella finale mondiale Francia-Croazia.

Viene definito pistoiese ma non è realmente di Pistoia. Cresciuto a Cerbaia, vicino a Lamporecchio, adesso vive sempre in Valdinievole ma a Pescia. Ha alle spalle centotrenta gare in A, oltre a essere uno degli arbitri più quotati al mondo in quanto a VAR. Lamporecchio e Pescia faranno il tifo per lui.