Trovata senza vita nel bagno del supermercato

Una tragedia è avvenuta in un supermercato a Cascina. In bagno è stato ritrovato il cadavere di una donna di 55 anni. La scoperta è stata fatta nel pomeriggio di domenica 11 dicembre in via Tosco Romagnola.

L'allarme era scattato ore prima, quando il marito non ha visto rientrare la 55enne a casa. Ha chiamato i soccorsi e quasi in serata è stata trovata la donna senza vita nel bagno del supermarket.

Non si conoscono le cause del decesso. Stando a una prima ricostruzione sembra si tratti di un malore improvviso. Sul posto i sanitari inviati dal 118 e i carabinieri.