Museo trattori Porsche, visita fucecchiese del presidente nazionale ASI

E' a Fucecchio uno dei più grandi musei di trattori Porsche esistenti. Inaugurato lo scorso 22 luglio dalla Fondazione D'Appiano, presieduta dal dottor Giuseppe Beconcini, ieri ha ricevuto la visita di Alberto Scuro, presidente nazionale dell'ASI, l'Automotoclub Storico Italiano che raccoglie circa 290 mila soci in tutto il paese. Quella dei trattori Porsche è una storia che nasce alla fine della seconda guerra mondiale e che si conclude nel 1963 quando il noto marchio tedesco decide di dedicare la propria attività esclusivamente al settore auto. Ma per 13 anni produce mezzi straordinari che vende in tutto il mondo, anche in Sud America dove i trattori tedeschi, grazie alla loro agilità, si muovono tra le piantagioni di caffè. La passione del fucecchiese Giuseppe Beconcini per il marchio Porsche ha fatto il resto: una collezione di 30 bellissimi mezzi prodotti in Germania si trova ed è visitabile su prenotazione (tel. 393.9354913) a Fucecchio dove è stata costruita un'esposizione interamente in legno che ricalca lo studio Porsche di Gmünd in Austria.