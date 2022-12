Musica e diritti, il centro Busoni partecipa a 'Investire in democrazia"

La musica come strumento per raccontare la storia e riflettere sui diritti umani. Grazie alla collaborazione fra l'amministrazione comunale di Empoli e il Centro studi musicali Ferruccio Busoni, è al centro di due percorsi 'extra' legati a "Investire in democrazia", progetto promosso dal Comune di Empoli, con il coinvolgimento di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della città e di tante associazioni: avviato nel 1997, continua a essere un luogo di dialogo su temi e valori fondamentali come Memoria, Legalità e Costituzione, Ambiente, Sport ed Europa, 'capitoli' del percorso 2022/23.

E' la prima volta che il Centro studi musicali Ferruccio Busoni collabora al progetto "Investire in Democrazia", mettendo a disposizione contenuti e competenze preziose per potenziare l'offerta che il Comune attraverso il progetto propone alle scuole. Del resto, lo stesso progetto, ormai più che ventennale, ha scelto negli anni di allargare i propri confini e ha innovato la sua modalità di lavoro per rispondere alla richiesta delle scuole di soddisfare gli obiettivi di educazione civica: ecco che accanto ad attività più tradizionali, sono nati laboratori e percorsi teatrali e c'è spazio anche per la musica.

I percorsi firmati dal Centro le cui finestre affacciano su piazza della Vittoria, casa del celebre compositore e musicista Ferruccio Busoni, sono rivolti uno alla scuola primaria e l'altro alla scuola secondaria di secondo grado. Il primo dal titolo "I canti della Resistenza toscana", in collaborazione con il Comune e Aned, rappresenta un percorso su ricerca e scoperta dei canti della Resistenza italiana, specialmente su quelli del territorio toscano, finalizzato a un coinvolgimento attivo delle bambine e dei bambini nel canto. Il secondo, ”Felice Boghen, la vita brillante di un musicista e l’entrata in vigore delle leggi raziali", vuole invece far conoscere agli studenti il patrimonio documentario conservato nella Casa - Museo, focalizzandosi sulle testimonianze degli anni Venti, Trenta e Quaranta del Novecento. La proposta si articola intorno alla figura del musicista di origine ebraica Felice Boghen e, in particolar modo, al suo archivio privato, donato al Centro Busoni nel 1992.

"Il lavoro per far crescere "Investire in democrazia" prosegue - sottolinea Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale con delega in materia di Cultura della Memoria e partecipazione - Il percorso coinvolge e mette all'opera tanti soggetti cittadini: associazioni, comitati, scuole ed enti culturali. Aggiungiamo un'ulteriore esperienza alle tante che partiranno quest'anno. Il Comune di Empoli investe risorse e organizza un percorso di educazione civica, che si fonda sui temi della memoria storica per arrivare all'attualità, coinvolgendo più di ottanta classi l'anno di tutte le scuole e cicli scolastici empolesi. Aggiungiamo questa nuova offerta didattica che abbiamo pensato e programmato con il nostro ente di riferimento musicale, il Centro studi Busoni, di cui il Comune è socio, per approfondire alcuni temi culturali e storici attraverso il fascino della musica. Continuiamo a investire su questo progetto e sulla didattica per le scuole della città sperimentando soluzione e forme nuove. Per farlo è fondamentale il gioco di squadra".

"Siamo orgogliosi di contribuire per la prima volta nella storia del Centro Busoni al progetto "Investire in democrazia" - spiega Lorenzo Ancillotti, direttore artistico del Centro - e di farlo attraverso la valorizzazione del fondo di archivio appartenuto a Felice Boghen, figura fondamentale della storia della musica italiana del primo Novecento, perseguitato in seguito alle leggi raziali. E siamo anche fiduciosi che il nostro progetto sui canti della Resistenza possa incontrare l'interesse delle alunne e degli alunni che seguiranno questi incontri".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa