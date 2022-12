Musica, un coro a Castelfranco: parte il laboratorio di canto

Sta per partire il progetto “Il Coro in Centro” che prevede l'attivazione di un laboratorio collettivo di canto, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni e finalizzato alla creazione di un coro.

Il corso è completamente gratuito e si terrà una volta a settimana, il lunedì pomeriggio (con lezioni di un’ora), da dicembre 2022 a giugno 2023 presso la sala musica all'Orto di San Matteo (Via Solferino 24).

A seconda del numero di bambini si organizzeranno due gruppi (6-8 e 9-10 anni)

Il laboratorio è realizzato dall'Accademia Musicale (all'interno dei Laboratori Culturali Comunali) in co-progettazione con l'Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Segreteria dei Laboratori Culturali Comunali - sezione musica presso l'Orto di San Matteo il lunedì dalle 17,00 alle 19,30 o telefonare al numero 338 8969061.

Il corso è finalizzato ad incrementare la comprensione del linguaggio musicale da parte dei bambini. Condotto da esperti di educazione musicale, guiderà i bambini e le bambine mediante apposite attività ludico-formative, alla scoperta, all’ascolto e all’esecuzione di brani corali. Il laboratorio lavora intorno ad un concetto esteso di musica, intesa come linguaggio universale e come risorsa formativa fondamentale per

l’educazione e lo sviluppo della dimensione cognitiva, espressiva, affettiva e psico-motoria dei bambini; risorsa culturale e snodo interdisciplinare fra arti, punto di incontro e di dialogo fra diverse culture, strumento di socializzazione e terapia per piccoli disagi.

Il progetto “Il Coro in Centro” fa parte di un altro percorso progettuale promosso dal Comune di Castelfranco di Sotto “Facciamo Centro - Attività culturali, di animazione territoriale e collaborazione civica con particolare riferimento ai giovani e al fenomeno della povertà educativa”, che prevede una complesso coordinato di iniziative finalizzate alla valorizzazione del Centro Storico.

Tutte le attività, per un totale di 9 progetti che coinvolgeranno 8 diverse associazioni del territorio, saranno avviate grazie alla partecipazione del Comune di Castelfranco di Sotto al Bando “Progetti di sicurezza urbana integrata” pubblicato dalla Regione Toscana (all’interno delle “Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale”), tramite cui l’ente ha ottenuto un finanziamento regionale di 30.000 euro al quale si aggiungono altre 13.000 euro stanziate dal Comune. Le risorse regionali ottenute all’interno del progetto complessivo denominato “Facciamo Centro” permetteranno l’attivazione di opportunità educative ed eventi culturali che diventano occasione di condivisione e di relazione e conseguente miglioramento degli spazi urbani.

Queste le associazioni coinvolte e i progetti in programma: Associazione Palio A.P.S., per gli eventi di animazione e promozione del centro storico nel periodo natalizio e fine anno; Circolo Arci A.P.S. - Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto, per iniziative di mantenimento decoro e pulizia del Centro; ARCI Valdarno Inferiore A.P.S., per iniziative di animazione per bambini, laboratori di spettacoli teatrali e magia; Associazione Giovanile “Ass. Ediati” per gli eventi dedicati in modo specifico ai giovani nel periodo natalizio e primavera; Auser Verde Argento O.D.V. di Castelfranco Di Sotto, per il supporto alle manifestazioni sopra indicate; l’Ente Carnevale dei Bambini Pro Loco Di Orentano Aps, per attività per ragazzi e bambini nel periodo di carnevale; il Gruppo Teatrale Four Red Roses, per il progetto di animazione “Teatro Insieme”; l’Accademia Musicale di San Miniato Basso, per il progetto “Il Coro in Centro”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa