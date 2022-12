Open day al via all'Istituto Empoli Ovest

Dopo una lunga pausa di tre anni sabato 10 dicembre la sc. Secondaria di 1° F. Busoni ha aperto la serie degli Open day, che si succederanno nei singoli plessi dell’intero Istituto Empoli Ovest già dal prossimo mercoledì 14 dicembre per le scuole Primarie e venerdì 17 dicembre per quelle dell’Infanzia.

Da qualche settimana alla Scuola Secondaria si respirava aria di festa: i corridori pullulavano di attori, ballerini, scenografi e allestitori. Docenti, alunni e personale Ata si sono rimboccati le maniche per allestire e rendere più accogliente le aule speciali di scienze, di arte, della biblioteca e la nuova aula di robotica. Sabato 10 dicembre attori, musicisti, pittori, ballerini e ballerine hanno recitato senza sosta davanti ad un pubblico numeroso e interessato. La Dirigente Maria Anna Bergantino ha fatto gli onori di casa ai primi gruppi, lasciando poi la scena ai ragazzi, i veri protagonisti della serata. Il percorso si è svolto attraverso i corridoi e le aule speciali della Scuola Secondaria, dove gruppi di bambini e bambine con i loro genitori si sono spostati in silenzio, guidati da Alice nel Paese delle meraviglie. Ad accoglierli il famoso compositore Ferruccio Busoni, poi la Regina di Cuori che con autorevolezza e imperio ha dato il via al percorso con il concerto delle classi musicali.

E così tra un incontro di qualche personaggio e l’altro, il pubblico ha potuto assaporare la didattica e il modo di lavorare dell’interno team docenti, quasi al completo per l’occasione. I bambini hanno potuto così sperimentare insieme ai coetanei della secondaria attività pratiche di arte, di scienze, di lingua straniera, di lettura e di robotica. Il successo è stato immediato, i ragazzi hanno recitato e accompagnato senza sosta i cinque gruppi dalle 15.30 alle 18:30 con grande entusiasmo. Si replicherà sabato 10 gennaio subito al rientro delle vacanze di Natale alle 15:30 ! Si consiglia la prenotazione che verrà lanciata sul sito e sul canale facebook.

Fonte: Ufficio Stampa