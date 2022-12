Picchiò autista e spaccò vetro di bus con un tombino, indagato 17enne

Un 17enne di Pisa ha ricevuto l'avviso di garanzia dopo la conclusione delle indagini per lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Il fatto è del 9 novembre scorso, quando venne visto dall'autista di un bus a fumare all'interno del mezzo. Il minore per risposta aggredì l'autista, spaccandogli gli occhiali e causando lesioni guaribili in una settimana. Gli amici dell'aggressore lo convinsero a desistere e a farlo scendere alla fermata di piazza Solferino. Una volta sceso tirò un tombino in ghisa contro l'abitacolo del bus, spaccando il finestrino del guidatore. La polizia ha ricostituito la vicenda identificando l'intero gruppo di adolescenti, già sotto investigazioni dalla sezione della squadra mobile della questura che si occupa di baby gang. L'estate scorsa il 17enne aveva ricevuto il daspo Willy che gli inibiva l'accesso ai locali pubblici di viale Gramsci, dove però è stato trovato per notificare la conclusione delle indagini. Verrà ulteriormente denunciato.





Tutte le notizie di Pisa



<< Indietro