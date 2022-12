Salvini a Firenze per Alta velocità e nuova pista dell'aeroporto

“Bentornato Ministro! Come Lega siamo felicissimi del ritorno da Ministro a Firenze, del nostro Leader, Matteo Salvini che, già in questi cinquanta giorni di Governo, sta portando l’Italia nella realizzazione di molte opere ferme da tanto tempo, con lo scopo di rendere l’Italia e quindi la Toscana al passo del Nord Europa.”

“Per troppi anni anche a Firenze abbiamo assistito a meri freni ideologici davanti a scelte infrastrutturali fondamentali e rivoluzionarie per il nostro Paese. A Firenze domani la visita del Ministro Salvini ci permetterà come Lega di insistere su alcune priorità vere per la nostra città: il passaggio dell'Alta velocità in città e la realizzazione della nuova pista per l'Aeroporto del capoluogo, che da una vita tutti attendiamo. Saremo attenti infine nel presentare le nostre osservazioni sul Nuovo Stadio per la città e la Fiorentina che, ancora oggi, rimane solo “su carta”. Medesima attenzione per i cantieri delle future linee tramviarie tanto decantate dal Comune, ma che ad oggi (vedi Vle Lavagnini) dimostrano il caos programmatico che è capace di partorire il PD a danno della viabilità, in un momento di grandi spostamenti cittadini quale è il Natale.”

“Cari Signori del NO di certa sinistra “è finita la pacchia” come siamo soliti dire. Ora si guarda avanti senza filtri ideologici, senza timori, senza falso ambientalismo, ma solo agendo per il potenziamento della nostra amata Firenze, della Toscana e per il bene del Paese.”

Gruppo Lega Firenze