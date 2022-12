Sanità territoriale, a Empoli un evento formativo

Assistenza di prossimità, integrazione professionale e ruolo degli specialisti interni sono stati alcuni i temi trattati durante l’evento formativo che si è svolto, nei giorni scorsi, nell’Auditorium di via Cappuccini a Empoli. L’iniziativa è stata curata dalla dottoressa Caterina Perra, medico odontoiatra e Coordinatrice della AFT specialisti ambulatoriali della Zona Empoli Valdarno Inferiore, in collaborazione con la Direzione di Zona Distretto.

Durante l’incontro sono stati sottolineati molti aspetti, tra i quali le modalità di organizzazione della sanità territoriale all’interno della complessiva riforma prevista dalla Missione 6 del PNRR. E’ stata inoltre l’occasione per introdurre un dibattito e un confronto che accompagnerà nell’ambito degli indirizzi regionali e aziendali, gli sforzi attuativi a livello locale necessari a raggiungere gli obiettivi che l’Italia si è assunta a livello europeo.

La giornata ha seguito di pochi giorni la presentazione che la Regione Toscana ha organizzato per accompagnare il provvedimento che sarà adottato entro la fine del 2022, in attuazione del DM 77.

Tra i presenti, il Dr. Franco Doni, Direttore Zona Distretto, Empoli Valdarno Inferiore, ha ricordato come nella zona Empolese siano già molte le strutture territoriali che si ispirano al modello di Casa di Comunità, a partire dall’ultima nata, la Casa della Salute di Certaldo, inaugurata la settimana precedente, che rappresenterà un primo banco di prova per la realizzazione degli obiettivi del DM 77.

Erano presenti all’evento formativo: il Dr. Lorenzo Baggiani, Direttore Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale, la D.ssa Elisabetta Alti, Direttore Dipartimento della Medicina Generale, il Dr. Enrico Benvenuti, in rappresentanza del Dr. Landini, Direttore del Dipartimento delle Specialistiche Mediche, la D.ssa Pasquini, per il Dipartimento infermieristico, la D.ssa Caterina Perra per gli Specialisti Ambulatoriali Interni, ed il Dr. Stefano Michelagnoli, Direttore del Dipartimento Specialistiche chirurgiche, la D.ssa Rossella Boldrini, Direttore del Dipartimento del Servizio Sociale il Dr. Fabrizio Peruzzi, coordinatore delle AFT MMG di zona, la D.ssa Vezzosi e la D.ssa Nesi, in rappresentanza rispettivamente del Unità Operativa Dietetica Aziendale e Riabilitativa Territoriale, ed infine il Dr. Paolo Amico, coordinatore sanitario della zona di Empoli Valdarno Inferiore.

Durante il confronto sono emersi temi strategici tra cui la necessità di miglioramento della infrastruttura informatica e tecnologica per consentire l’ evoluzione del sistema sanitario territoriale l’introduzione di un management trasversale, per processi, che consenta al team di professionisti presenti nelle Case della Salute di attuare quell’unitarietà del percorso assistenziale e di presa in cura del cittadino che ancora non è realizzato, e infine un punto di accesso unitario, capace di decodificare il bisogno sanitario o sociosanitario o sociale espresso, e orientare limitando la duplicazione dei percorsi.

Altre parole d’ordine sono state la corresponsabilità nella gestione dei percorsi assistenziali, lo sviluppo del rapporto con la comunità, a partire dalle esperienze già presenti, e una forte motivazione a intraprendere percorsi formativi orientati a questa nuova modalità di operare.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa