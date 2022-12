Scandicci Winter 2022, ecco il programma completo delle iniziative culturali del Comune

“Scandicci Winter è il programma culturale dell'inverno scandiccese, frutto di un investimento continuo che ha l’obiettivo di mantenere vivo il tessuto associativo culturale locale e l'interesse del pubblico che ci segue numeroso. È un dicembre intenso, ricco di occasioni a ingresso libero di teatro, cinema, poesia, musica, dedicati al Natale, all'ultimo dell'anno, con un pensiero speciale rivolto alla Pace, grazie all'evento programmato dalla Proloco della Piana al Teatro Studio. La cultura fa comunità e porta la città insieme verso il 2023”.

Con queste parole l’assessora alla Cultura Claudia Sereni ha presentato il calendario di 12 iniziative diffuse nei quartieri e sulle colline di Scandicci, già iniziate lo scorso 8 dicembre e in programma fino al 1 gennaio 2023, proposte da associazioni culturali del territorio con il contributo del Comune di Scandicci a seguito di partecipazione a un bando pubblico.

Di seguito il programma completo delle iniziative.



Giovedì 8 dicembre ore 15.30

Accademia Musicale di Firenze

In occasione del restauro del dipinto "Madonna col bambino"

Intervento musicale di Lodovico Parravicini, Violino

Chiesa di Sant'Andrea a Mosciano

Info: 055 755499 segreteria@scuolamusicascandicci.it

Domenica 11 dicembre ore 18

Proloco S. Vincenzo a Torri – Colline Scandiccesi

Coro “Lucrezia’s one voice gospel choir”

Pieve S. Vincenzo a Torri



Mercoledì 14 dicembre ore 21.15

Accademia Musicale di Firenze

PLAYin’ TALES presentano

Then & Now - racconto in musica attraverso le voci dei principali protagonisti che hanno fatto la storia del Novecento

Lele Fontana: Keyboards , Vocals / Lorenzo Forti: Bass / Francesco Cherubini: Drum

Teatro Studio Mila Pieralli

Ingresso libero con prenotazione su scandicci.ticka.it

Info: 055 755499 segreteria@scuolamusicascandicci.it

Venerdì 16 dicembre ore 21

Proloco Piana di Settimo

Reading “La pace ci attende. Diamole una possibilità”

Teatro Studio Mila Pieralli

Ingresso gratuito

Info: 335 6677849 f.castrovilli@virgilio.it

Sabato 17 dicembre ore 15.45

Fondo audiovisivi Luciano Panci/Biblioteca di Scandicci

Un Libro un film

Letture da “Un Natale in giallo”

Proiezione di “8 donne e un mistero”

Cinema Cabiria

Info: 055 7591.860-861-864

Sabato 17 dicembre ore 17.45

Accademia Musicale di Firenze

Cori di Natale

Corale Don Milani diretta da Giulio Tamburrano

Coro Femina diretto da Lisa Kant

Coro Disincanto diretto da Alessandro Stanga

Auditorium Centro Rogers

Ingresso libero

Info: 055 755499 segreteria@scuolamusicascandicci.it

Sabato 17 dicembre ore 17.30

Associazione Art-U

Spettacolo “Il sogno di Schiaccianoci”

Teatro Studio Mila Pieralli

Info: www.associazioneartu.com - promozioneartu@gmail.com

Sabato 17 dicembre ore 17

Proloco S. Vincenzo a Torri – Colline Scandiccesi

Coro “Quodlibet”

Chiesa di Sant’Andrea a Mosciano

Info: Lorena 338 3952439 proloco.sanvincenzoatorri@gmail.com

Domenica 18 dicembre ore 17.30

Associazione Art-U

Spettacolo “Il sogno di Schiaccianoci”

Teatro Studio Mila Pieralli

Info: www.associazioneartu.com - promozioneartu@gmail.com

Lunedì 19 dicembre ore 21.15

Amici del Cabiria

Festa del Tesseramento 2023

Proiezione del film “Piccolo corpo” alla presenza della regista Laura Samani

Ingresso con tessera dell’associazione 2023

Info: info@amicidelcabiria.it

Sabato 31 dicembre dalle 21.30

Officina dei sogni con la con la consulenza artistica ed organizzativa di Cirk Fantastik

con la partecipazione di The Gate Florence Dance Urban School A.S.D.

Scandicci verso il 2023 da 0 a 100 anni

Teatro, danza e musica con la compagnia Trio Trioche in “TROPPE ARIE”

spettacolo comico musicale, vincitore premio surPrize 2015

Auditorium Centro Rogers

Ingresso libero con prenotazione su scandicci.ticka.it

Info: 334 3669013 - 339 4350965 officinadeisogni@hotmail.it

Domenica 1 gennaio ore 11>

Firenze all’Opera

Gran concerto di Capodanno con musiche viennesi e dell’opera italiana eseguite da COR Orchestra e Cantanti della Compagnia d’Opera Italiana Firenze

Teatro Aurora

Ingresso libero

Info: 340 8119192 info@concertoclassico.info

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa