Società dei Lettori, Flavia Piccinni nuova presidentessa

È la scrittrice Flavia Piccinni la nuova presidentessa della Società dei Lettori, storica istituzione lucchese nata nel 1988 che ha premiato negli anni i più grandi nomi della letteratura italiana. Autrice di numerosi libri di successo fra cui con Carmine Gazzanni di “Sarah” (Fandango), che sta diventando una serie internazionale per Disney+, Flavia Piccinni è autrice di documentari e di programmi RAI, nonché traduttrice e giornalista. “Vorrei - ha spiegato Piccinni, fresca di nomina - che Lucca diventasse un punto di riferimento per la letteratura e la narrativa contemporanea. Da Antonio Tabucchi a Raffaele La Capria, passando per Andrea Camilleri e Giuseppe Pontiggia sono passati tutti dalla nostra città grazie al Premio dei Lettori, che ha una sua sede anche a Roma. Il premio ha una storia incredibile che per decenni ne ha fatto un esclusivo salotto cittadino. Mi piacerebbe adesso che prendesse un nuovo corso all’insegna della inclusività e della condivisione. Considero la letteratura uno strumento per comprendere i tempi che viviamo, per conoscersi meglio, per riconoscersi. E oggi, con l’incertezza fisiologica che dobbiamo attraversare e la perenne crisi economica e di valori cui proviamo a fare fronte, la narrativa diventa imprescindibile”. Anche per questo, la prima decisione della nuova presidentessa è stata quella di semplificare i meccanismi del Premio dei Lettori, a cominciare dalla possibilità di associarsi. “Abbiamo ridotto le quote di iscrizione, che sono gratuite per gli under 18. E adesso l’ambizione è quella di tornare a essere, come un tempo, un punto di riferimento per la cultura territoriale”.

Il prossimo appuntamento sarà con la presentazione de “L’Anno capovolto” (Atlantide) dello scrittore e giornalista fiorentino Simone Innocenti presso la Biblioteca Agorà giovedì 15 dicembre alle ore 18.00