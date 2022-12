Solidarietà a Natale, a Certaldo torna 'La Finestra di Jacopo'

“La Finestra di Jacopo” torna a Certaldo per regalare a tutti i bambini un Natale più sereno e spensierato. È di nuovo attiva la catena di solidarietà nata sull'esempio offerto da Jacopo, il bambino fiorentino che ha ideato il progetto, grazie all'impegno dell'Associazione per la promozione degli scambi interculturali Certaldo e delle realtà della ex Galleria Boccaccio oggi Casa delle associazioni, in viale Matteotti, in collaborazione con l'amministrazione comunale.

L’iniziativa è nata quando Jacopo nel Viuzzo dei Bruni, in zona Cure a Firenze, ha deciso di regalare i suoi giochi e altro materiale ai bambini che non possono permetterselo. Così ha messo sul davanzale della finestra di casa balocchi, dvd, libri, pupazzi, matite e pennarelli, dicendo ai genitori che il suo desiderio era quello che nessun bambino dovesse rimanere senza giochi. E da questo desiderio è iniziata una catena solidale alla quale hanno aderito tutte le reti di solidarietà dei quartieri fiorentini, alimentata dal grande cuore dei bambini pronti a mettere a disposizione i giochi che non usano più, in modo che chi ne ha necessità li possa prendere liberamente.

Tutti coloro che vogliano partecipare a questa iniziativa benefica possono portare il materiale, nuovo oppure usato ma in buone condizioni, alla Casa delle associazioni in viale Matteotti, dal lunedì al venerdì, con orario 10-12 e 15-18.

Il ritiro dei giocattoli, per bambine e bambini fino a 14 anni di età, sarà possibile venerdì 23 dicembre, dalle 10 alle 19, e sabato 24 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30.

"Siamo felici di riproporre quest’iniziativa - spiega il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini – che lo scorso anno ha scaldato il cuore di tutti noi. Impossibile non restare colpiti dalla generosità del progetto e dalla forza della solidarietà di bambini che tendono la mano ad altri bambini. Trovo che sia un esempio, un'immagine potente di amicizia, di sensibilità, di altruismo che si addice particolarmente a questo periodo dell’anno. Ringrazio le nostre associazioni, subito pronte a mettersi in gioco e a disposizione per regalare un sorriso e un attimo di spensieratezza a chi è in difficoltà”.

L'iniziativa fa parte della rassegna "Certaldo illumina il Natale 2022", realizzata dal Comune di Certaldo in collaborazione con: Associazione Anthos, Associazione amici a 4 zampe, Associazione centro storico Certaldo alto, Associazione Genitori e Amici Istituto Comprensivo di Certaldo, Associazione Genitori Ragazzi Disabili, Associazione Polis, Auser verde, CCN con Certaldo, Croce Rossa Italiana Certaldo, Gruppo Fiat 500 Valdelsa, Istituto Comprensivo Certaldo, Istituto Maria Santissima Bambina, Misericordia Certaldo, Prociv Arci Certaldo, Proloco Certaldo, Rione Il Vicario.

Fonte: Comune di Certaldo