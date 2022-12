Strada all'ex rettore D’Achiardi, se ne discute in Consiglio a Pisa

Domani, martedì 13 Dicembre, dalle 14, nuova seduta del Consiglio Comunale. Prevista, come di consueto, la diretta streaming. Numerosi sono gli argomenti all’ordine del giorno, tra i quali si segnalano, il regolamento comunale per l’assegnazione del contrassegno disabili per gli spazi di sosta e il regolamento comunale su i passi carrabili.

La seduta di domani sarà comunque aperta da ben tre question time. Il primo, presentato dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), è sul piano di recupero dell’ex caserma Artale. Gli risponderà l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli.

Il secondo, del consigliere Riccardo Buscemi (Fi), è sull’attuazione della mozione del Consiglio Comunale della scorsa settimana con la quale si chiedeva una Commissione tra Comune, Università ed altri istituzioni sul perché sia stata intitolata una strada all’ex rettore Giovanni D’Achiardi e d’intitolare subito una strada a Raffaello Menasci, professore presso l’Università di Pisa, che a seguito delle leggi razziali, prontamente applicate proprio da D’Achiardi, venne prelevato con la famiglia nel rastrellamento del ghetto di Roma del 1943 e ucciso all’arrivo ad Auschwitz. Gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti.

Il terzo question time, presentato dal consigliere Matteo Trapani (Pd), è sulla recente interruzione del ponte di Sant’Ermete. Gli risponderà l’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa.

Si ricorda, infine, che ai consiglieri comunali li attende, prima della pausa natalizia, un vero e proprio tour de force. Infatti, la prossima seduta del Consiglio Comunale, l’ultima per il 2022, si terrà, essendo tutta dedicata Bilancio di Previsione, per ben 4 giorni consecutivi e cioè da martedì 20 a venerdì 23 dicembre. Senza soluzione di continuità.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa del Consiglio comunale