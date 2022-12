TEDx, nel 2023 la prima edizione estiva a Forte dei Marmi

La prima edizione di TEDxForteDeiMarmi, la conferenza-evento no-profit che mira alla diffusione e allo scambio di idee di valore ospitando i contributi di prestigiosi speaker, è in arrivo nell’estate del 2023 in una delle location più esclusive e rinomate della nota località balneare: l’Augustus Beach Club, oasi glamour sul mare del 5 stelle Augustus Hotel & Resort.

L’evento, organizzato in modo indipendente ma con licenza ottenuta dal TED internazionale, sarà svolto interamente sulla spiaggia in un'atmosfera inedita per i TEDx in Italia, e vedrà la partecipazione di rinomati speakers dal mondo dello spettacolo, tecnologia, sport e arte, in piena filosofia TED, dove cioè si mescolano ambiti diversi tra loro per divertire e instillare curiosità, favorendo divulgazione e collegamenti creativi tra i talks.

Seguendo proprio questo format, i temi affrontati saranno multidisciplinari, nuove tecnologie, ambiente, moda, diritti, seguendo il fil rouge di idee per un futuro più sostenibile da più punti di vista. Da sempre i TEDx ispirano cambiamenti e aprono conversazioni utili sui territori, soprattutto grazie alle importanti community di persone che si creano: liberi pensatori, innovatori e sognatori riuniti per condividere nuove visioni sul futuro.

L’iniziativa sarà sostenuta dalle migliori eccellenze italiane e internazionali che hanno da sempre caratterizzato il territorio, dalla moda al lusso e al design, passando per nautica e turismo, e con la collaborazione di varie istituzioni. Le partnership sono in via di definizione e sono aperte per un periodo di tempo limitato, prevedendo la possibilità di inserirsi in una community di eccellenza e offrendo a Forte dei Marmi un posto d’onore nel circuito internazionale TED.

Data, speaker e partners saranno rivelati nel corso dei prossimi mesi come prevede il format consolidato di TED, una garanzia per milioni di persone nel mondo, che riesce da sempre a coniugare intrattenimento e spettacolo a contenuti di grande valore scientifico e culturale.

“L’atmosfera straordinaria che si crea con gli eventi TEDx è difficile da raccontare, soprattutto quando si riesce a mettere insieme le migliori personalità ed eccellenze in luoghi prestigiosi come questo. Forte dei Marmi è un territorio ricco di storia, arte e cultura che merita un posto nel mondo TED. Questo ci rende orgogliosi e rafforza la nostra missione: diffondere idee di valore e creare momenti di discussione e connessione tra persone di valore”, racconta Matteo Stefanini, tra gli organizzatori insieme a Marta Del Sere e ad un team di giovani volontari.

TEDxForteDeiMarmi è anche sui social: Linkedin, Instagram e Facebook.

Cos’è TED

TED è un'organizzazione no-profit con lo scopo di condividere idee di valore, spesso sotto forma di brevi discorsi tenuti da importanti esponenti mondiali del “pensare” e del “fare”. Molti di questi talks vengono tenuti in occasione di conferenze TED, intimi TED saloon e migliaia di eventi TEDx organizzati in modo indipendente in tutto il mondo. I video di questi talks sono resi disponibili, gratuitamente, su TED.com e altre piattaforme. Le versioni audio di TED Talks sono pubblicate su TED Talks Daily, disponibile su tutte le piattaforme di podcast.

Le iniziative aperte e gratuite di TED per diffondere idee includono TED.com, dove ogni giorno vengono pubblicati nuovi video di TED Talk; TEDx, che autorizza migliaia di individui e gruppi a ospitare eventi locali in stile TED auto-organizzati in tutto il mondo; il programma TED Fellows, che seleziona innovatori da tutto il mondo per amplificare l'impatto dei loro straordinari progetti e attività; The Audacious Project, che fa emergere e finanzia idee critiche che hanno il potenziale per avere un impatto su milioni di vite; TED Translators, che fornisce in crowdsourcing la sottotitolazione dei TED Talks in modo che le grandi idee possano diffondersi oltre le lingue e i confini; e l'iniziativa educativa TED-Ed. TED offre anche TED@Work, un programma che reinventa i TED Talks per l'apprendimento sul posto di lavoro. TED ha anche una crescente libreria di podcast originali, tra cui The TED Interview con Chris Anderson, WorkLife with Adam Grant, Far Flung with Saleem Reshamwala e How to Be a Better Human.

Cos’è TEDx, x = independently organized event

Nello spirito delle idee che meritano di essere diffuse, TEDx è il programma di eventi locali e indipendenti che hanno l’obiettivo di avvicinare le persone alla condivisione di un’esperienza simile a quella di TED. Ad un evento TEDx, la cui x sta ad indicare la natura di “evento TED organizzato indipendentemente”, si susseguono interventi dal vivo della durata massima di 15 minuti, nell’ottica di innescare il dialogo e favorire il confronto tra il pubblico in sala. La conferenza TED fornisce le linee guida generali per il programma TEDx, ma i singoli eventi TEDx, incluso il nostro, sono indipendenti (soggetti a determinate regole).

Fonte: Ufficio Stampa TEDxForteDeiMarmi