Use Scotti Rosa vincente, perde Computer Gross

Dalla Sicilia alle Marche, da Patti ad Ancona. Cambiano gli avversari ma non la Scotti che vince la seconda partita esterna in pochi giorni passando per 55-67 in riva all’Adriatico. Per le biancorosse è la settima vittoria consecutiva, terza in trasferta, una vittoria che consente loro di restare al comando della classifica con due lunghezze di vantaggio sulla coppia La Spezia-Battipaglia. Dopo la bella vittoria di giovedì con i due supplementari ed il poco tempo per recuperare, c’era attesa per vedere come la squadra avrebbe reagito sia dal punto di vista fisico che mentale e c’è da dire che l’esame è stato superato come meglio non sarebbe stato possibile, ovvero vincendo. Se domenica scorsa coach Alessio Cioni aveva detto che si era davanti al primo, importante snodo della stagione, non c’è che da essere soddisfatti di quanto Manetti e compagne hanno fatto e quindi ora si guarda con serenità a questo finale di girone di andata che, oltretutto, sabato prossimo metterà l’Use Rosa di fronte alla terza trasferta consecutiva, stavolta a Selargius in Sardegna.

Dopo un canestro di Albanelli, Cvijanovic e Manetti mettono in ritmo l’Use Rosa che, sul 6-7, accusa il suo unico passaggio a vuoto. Ancona allunga con un 10-0 a cui replica Ruffini con 4 punti: 16-11. Due canestri di Patanè mandano le squadre al primo riposo sul 18-15 che Stoichkova trasforma subito nel 18-17. E’ sempre lei a segnare i punti per il primo sorpasso sul 21-22 e subito Merisio firma il 21-25. A segnare il più 10 ci pensa Cvijanovic e Manetti provvede al 25-37. Ancora rimonta nel finale ed all’intervallo siamo 32-39. Patanè riapre le danze con la Scotti che riallunga con Peresson e Merisio per il 39-54. Al 30’ siamo 46-58 ed in avvio di ultimo tempino Ancona prova a rientrare iniziando con un 4-0. La Scotti stringe in difesa e trova la replica con Cvijanovic, Bambini, Ruffini e Manetti, uno 0-8 che, di fatto, decide la partita visto che mancano poco meno di tre minuti. A quel punto, non resta che attendere la sirena col 55-67 finale.

55-67

BASKET GIRLS ANCONA

Rimi 3, Bona 12, Mataloni 8, Albanelli 13, Maroglio 8, Baldetti ne, Pellizzari ne, Gianangeli 4, Garcia ne, Mandolesi, Pelliccetti 5, Yusuf 2. All. Castorina (ass. Montanari/Recanatini)

USE ROSA SCOTTI

Peresson 6, Cvijanovic 12, Patanè 9, Stoichkova 9, Manetti 12, Ruffini 8, Merisio 9, Antonini, Melita, Bambini 2. All. Cioni (ass. Ferradini/Toccafondi)

Arbitri: Ricci di Pedaso e Di Tommaso di Pescara

Parziali: 18-15, 32-39 (14-24), 46-58 (14-19), 55-67 (9-9)

Passo indietro dell’Use Computer Gross che, sul campo di Ozzano perde con un netto 75-43. Già il punteggio basta a far capire la serataccia dei biancorossi che, di fatto, non danno mai la sensazione di poter portare a casa la partita. Si ferma così il buon momento della squadra che, nelle ultime tre gare, aveva fatto vedere degli evidenti progressi sia dal punto di vista del gioco che dei risultati e quindi ora c’è da ripartire e ritrovare la voglia e la rabbia viste di recente.

Nwokoye ed Obinna muovono il tabellino biancorosso in una prima frazione che vede le due squadre studiarsi. L’Use tocca il più 4 con Casella (6-10) prima che Bonfiglio impatti a quota 11 lasciando a Felici il sorpasso. Al 10’ siamo 18-15 e la seconda frazione prende il via ancora con Felici a cui replica Nwokoye. Sul 22-17 di Bonfiglio ecco la prima sgassata di Ozzano che piazza un parziale di 7-0 che Hidalgo ferma con due liberi: 29-18. Di Lasagni dalla lunga il 32-18 sul quale arriva la reazione biancorossa con Sesoldi, Hidalgo e Casella che mandano le squadre al riposo sul 32-24. La terza frazione è la peggiore per l’Use che incasserà un parziale di 25-8. Inizia Klyuchnyk e, dopo un canestro di Nwokoye, ecco un 10-0 che dà lo scossone alla partita con il punteggio che, al 6’, è di 49-28. Torna a segnare ancora il pivot biancorosso ma serve a poco visto che al 30’ siamo sul 57-32 e la gara è ormai segnata. Nella frazione finale Ozzano arriva fino al 64-34, momento in cui gestisce la partita fino a toccare, proprio alla sirena, il massimo vantaggio con Folli: 75-43.

75-43

SINERMATIC OZZANO

Bonfiglio 12, Chiappelli 7, Buscaroli 1, Klyuchnyk 19, Felici 10, Barattini 2, Lasagni 7, Folli 10, Radovanovic, Balducci 7. All. Lo Perfido (ass. Pizzi)

USE COMPUTER GROSS

Sesoldi 3, Hidalgo 12, Nwokoye 14, Dal Maso 3, Casella 7, Giannone 2, Mazzoni, Cerchiaro, Marchioli ne, Baccetti, Antonini 2. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Roberti di Napoli e Del Gaudio di Massa di Somma

Parziali: 18-15, 32-24 (14-9), 57-32 (25-8), 75-43 (18-11)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa