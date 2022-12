Zignago: "Gassificatore o no, continueremo a investire su Empoli"

A seguito delle notizie riportate di recente dalla stampa locale, sulla scia del dibattitto pubblico in merito alla costruzione del gassificatore di Terrafino, Zignago Vetro - fra i principali produttori italiani di contenitori in vetro cavo di elevata qualità per bevande, alimenti, cosmetica e profumeria - conferma il proprio impegno a continuare la propria attività di espansione e investimento nel territorio empolese, indipendentemente dalla realizzazione o meno del suddetto progetto di gassificatore.

Zignago Vetro è presente ad Empoli dal 1987 con uno stabilimento specializzato soprattutto nella produzione di contenitori per vino, olio e altri alimenti, che negli anni è stato potenziato e innovato, raggiungendo punte di eccellenza. Nel corso del tempo Zignago Vetro ha effettuato importanti investimenti per espandere l’impianto, in cui oggi sono impiegate più di 200 persone, oltre all’indotto. Il sito produttivo di Empoli rappresenta quindi uno stabilimento strategico, ubicato in un territorio da sempre vocato alla produzione del vetro, in cui l’azienda continuerà ad investire ulteriormente nei prossimi anni.

Nel territorio empolese, l’impegno di Zignago Vetro a favore di sostenibilità, riciclo ed economia circolare è divenuto ancor più forte nel 2017 con la costituzione di Vetro Revet, società operante nel settore del riciclo del vetro. L’impianto di selezione lavora ogni giorno per preparare il rottame per i forni dell’attiguo stabilimento vetrario, smistando i rottami di vetro, depurandoli e separandoli dalle frazioni estranee. Il vetro così riciclato viene quindi riutilizzato al 100% da Zignago Vetro e trasformato in nuovi contenitori, consentendo anche una importante riduzione dei consumi energetici e delle emissioni. Vetro Revet impiega attualmente più di 30 dipendenti e ha una potenzialità di recupero annuo di circa 150.000 tonnellate di vetro.

Profilo del Gruppo Zignago Vetro

Il Gruppo Zignago Vetro è tra i principali produttori al mondo di contenitori di vetro cavo. Oltre alla capogruppo, Zignago Vetro, società fondata negli anni ’70 da Gaetano Marzotto, quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, e operante con due stabilimenti in Italia, specializzati nella produzione di contenitori di elevata qualità per bevande, alimenti, cosmetica, profumeria, il Gruppo è composto da Zignago Vetro Brosse, società francese specializzata nella produzione di flaconi per la profumeria di alta gamma; Zignago Vetro Polska, operante in Polonia in nicchie del mercato della cosmetica e profumeria e delle bevande e alimenti; Vetri Speciali, società italiana, partecipata al 50%, che opera con quattro stabilimenti nel Nord-Est italiano, specializzata nella produzione di contenitori speciali destinati principalmente ai mercati del vino e spumante, dei liquori e dell’olio; Zignago Glass USA, società focalizzata nella commercializzazione di flaconi per la cosmetica e profumeria nei mercati del Nord America. Il Gruppo Zignago Vetro è inoltre molto attivo nel riciclo del rottame di vetro, attraverso tre società dislocate lungo il territorio nazionale: Vetreco, Vetro Revet e Julia Vitrum. Infine, recentemente, il Gruppo ha esteso la propria attività anche nella produzione di stampi per la produzione di contenitori in vetro, attraverso l’acquisizione di Italian Glass Moulds, società tecnologicamente molto avanzata.

Il vetro è un materiale antichissimo e quanto mai unico e moderno per la sua infinita e totale riciclabilità, oltreché per le sue caratteristiche di salubrità e perfetta conservazione. Zignago Vetro presta da sempre particolare attenzione alla sostenibilità e alle tematiche ESG puntando, fra l’altro, a continuare a sviluppare il proprio modello di business su una solida base di economia circolare.

Fonte: Zignago Vetro