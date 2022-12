L'Asd Candela torna da Cinecittà con due medaglie nei tessuti aerei

L'Asd Candela, scuola di danza con sede a Limite sull'Arno, ha partecipato con sei delle proprie allieve al Pole & Aerial World Cup, che si è svolto a Roma, negli studi del Teatro 1 di Cinecittà, dall'8 all'11 dicembre scorsi.

L'associazione ha gareggiato con Debora Righi per la categoria Rising Stars Under 30, Gaia Ulivieri e Chiara Guido per la Rising Stars Under 18, Clelia Bugetti (Rookies) e Sara Mazzoni (Rising Stars) per l'Under 14 e Adele Floria per la Rookies Under 10.

Adele Floria ha conquistato il primo posto nella propria categoria, mentre Debora Righi è arrivata seconda.

Tutte le atlete si sono esibite ai tessuti aerei.

L'Asd Candela, oltre a complimentarsi con le proprie ragazze, ringrazia tutti quelli che hanno supportato la scuola e il gruppo degli allenatori e delle allenatrici: Chiara Trivellon, Giulia Gorini, Ilaria Rizzo, Costanza Ceni e Maurizio Condemi.