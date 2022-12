Beve e si mette alla guida, all'alt si scambia di posto con il passeggero

Al volante dopo aver bevuto, fermato all'alt della polizia avrebbe provato ad evitare l'etilometro scambiandosi di posto con il passeggero, scena che però non è passata inosservata agli agenti. È successo nel cuore della notte a Firenze. Intorno alle 3, in via Mariti, l'attenzione di una volante della questura impegnata nel controllo del territorio, è stata attirata dall'accelerazione improvvisa di un'auto. Neanche il tempo di intimare l'alt che il conducente del mezzo si sarebbe fermato a pochi metri dai poliziotti e si sarebbe scambiato di posto con il passeggero seduto a fianco.

Movimento che non è sfuggito agli agenti, che hanno potuto anche notare come i due amici indossassero abiti completamente diversi rendendo ancora più evidente lo scambio di sedile. Dopo qualche esitazione la persona che era stata effettivamente vista poco prima al volante ha ammesso l'accaduto. Si tratta di un uomo, 33enne fiorentino, che sottoposto all'etilometro è risultato positivo con valori compresi tra gli 0,5 g/l e gli 0,8. In questo caso specifico, spiega la questura, non sono previste dal codice della strada denunce penali ma il 33enne rischia una multa da 543 a 2170 euro, oltre alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti.