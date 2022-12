Camion si ribalta poco fuori Volterra, ferito l'autista

Un camion si è ribaltato sulla statale 68 di Val di Cecina, vicino a Volterra. In prossimità del bivio di Mazzolla l'autoarticolato, per motivi da chiarire, è uscito fuori strada ed è finito cappottato in un fosso.

L'autista avrebbe perso il controllo del mezzo pesante, ribaltandosi, probabilmente anche per via del maltempo. Il conducente è rimasto ferito e i sanitari del 118 lo hanno portato in codice giallo al pronto soccorso di Volterra.

Presenti anche i vigili del fuoco di Saline e i carabinieri.