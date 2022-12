Come scegliere il consulente finanziario

Sempre più italiani sentono l’esigenza di affidarsi a un Consulente finanziario per gestire al meglio i propri risparmi. Poter contare su un professionista è importante, perché quello finanziario è un settore decisamente complesso e oggi più che mai incerto. Chi non possiede le giuste competenze rischia di commettere diversi errori.

Consulente finanziario: quali caratteristiche deve avere

Un buon servizio di consulenza finanziaria può fare dunque una grande differenza. Come trovare però il professionista giusto per le proprie esigenze? Come scegliere il Consulente migliore senza rischiare brutte sorprese? Vediamo quali sono le caratteristiche che non dovrebbero mai mancare.

#1 Servizio di consulenza professionale strutturato

Iniziamo con il dire che conviene optare per un servizio di consulenza finanziaria offerto da una banca strutturata e affidabile, piuttosto che rivolgersi a un libero professionista che opera in modo completamente autonomo. Il motivo è semplice: si hanno maggiori garanzie e sicurezza e si può sempre fare riferimento a una struttura solida come quella dell’istituto di credito. Banca Widiba, ad esempio, propone un servizio di consulenza finanziaria di altissimo livello, completo e strutturato, che non a caso consigliano sempre più clienti.

#2 Consulenza certificata

Competenza, professionalità, impegno etico: queste sono tutte caratteristiche che dovrebbero essere presenti in un buon Consulente finanziario, ma che sono piuttosto difficili da trovare. Per tale motivo, conviene scegliere un servizio di consulenza finanziaria certificata, come quella offerta da Banca Widiba, che rimane un punto di riferimento in tale ambito.

#3 Servizio di consulenza finanziaria globale

Un’altra caratteristica che dovrebbe avere un buon servizio di consulenza finanziaria è l’approccio globale. L’allocazione del patrimonio deve essere pianificata tenendo conto dello stile di vita, dei bisogni, degli obiettivi del cliente e della loro sostenibilità, per delineare un percorso finanziario davvero personalizzato.

#4 Strumenti e soluzioni tecnologiche

Un buon servizio di consulenza finanziaria deve anche essere in grado di offrire al cliente servizi e strumenti innovativi: soluzioni tecnologiche che consentano di analizzare, monitorare ed effettuare previsioni più attendibili. Dal check-up relativo agli investimenti al profiling e all’analisi degli obiettivi di vita, qualsiasi dato al giorno d’oggi può fornire informazioni utili per costruire un piano finanziario personalizzato.

#5 Disponibilità e presenza sul territorio

Avere la possibilità di comunicare con il proprio Consulente finanziario online o comunque a distanza è sicuramente un vantaggio, ma non bisogna dimenticare che questo è un servizio che non può limitarsi a essere virtuale: quando si trattano questioni così delicate è importante avere la possibilità di parlare con un professionista in carne ed ossa. Ecco perché la disponibilità e la presenza sul territorio sono altre caratteristiche che non andrebbero mai sottovalutate nel momento in cui si sceglie un servizio di consulenza finanziaria.