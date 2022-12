Scadenza IMU 2022, il Comune ricorda la data ultima per il saldo venerdì 16 dicembre

Si avvicina la scadenza per il pagamento del saldo dell’IMU 2022, prevista per venerdì 16 dicembre. L’Amministrazione comunale di Certaldo, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti come previsto dalla normativa vigente, ha messo a disposizione, come già avvenuto negli scorsi anni, il calcolatore online per l’IMU, con aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2022, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Certaldo.

Si informa inoltre che l’Ufficio Tributi è a disposizione dei contribuenti, anche telefonicamente, per assistenza al calcolo IMU e, su appuntamento o tramite richiesta all'indirizzo mail tributi@comune.certaldo.fi.it, può fornire il conteggio del dovuto IMU e il modello di pagamento F24 compilato.

Per informazioni e appuntamenti è possibile telefonare ai numeri 0571 661238 - 0571 661239 - 0571 661277. Tutte le indicazioni sulle aliquote, le modalità di pagamento, la modulistica e il programma per il calcolo online degli importi dovuti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito www.comune.certaldo.fi.it.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Certaldo