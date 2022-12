Una libreria vince il concorso Impresa Best Digital di gonews.it e Radio Lady

Sono stati premiati ieri, all'interno della Serata d'Impresa di Confesercenti Empoli, i primi tre classificati nel concorso Impresa Best Digital del concorso-sondaggio di gonews.it. Si trattano della Libreria NessunDove di piazza Farinata degli Uberti, giunto al primo posto nel sondaggio durato due settimane, de La Birroteca di via Ridolfi, seconda classificata, e di Icon Store di via Leonardo da Vinci, terzo classificato.

I premi in palio per il concorso durato due settimane all'interno dello spazio del sondaggio di gonews.it consiste in spazi pubblicitari proprio sulla nostra testata online e di rubriche all'interno della programmazione dell'emittente Radio Lady 97.7.

Particolare curioso: a vincere il concorso del giornale online di zona è stata una libreria fondata da una coppia di giovani, segno che la lettura sopravvive nella parte fisica ma viene 'trasmessa' anche tramite i social. Il concorso ha raccolto più di 600 preferenze, quasi 50 al giorno.

La serata ha visto premiati anche Alino Mancini Gioielleria, Elio Sport 84 e ancora Icon Store all'interno del concorso Te lo consiglio del quotidiano La Nazione. Durante la cena, alla presenza delle istituzioni e dei vertici di Confesercenti regionale e provinciale, sono state raccolte anche le votazioni per l'Impresa dell'Anno. A vincere è stata Altredici Sushi Lab, ristorante di piazza della Vittoria che ha compiuto recentemente un anno.

Nelle parole delle istituzioni, in primis del sindaco di Empoli Brenda Barnini, è stato rinnovato l'appoggio al commercio di prossimità, quello del Giro d'Empoli tramite i contributi importanti che l'amministrazione ha riservato a Empoli Città del Natale. "Sappiamo del grande sforzo dei commercianti durante questi anni. Se chiunque di voi gettasse la spugna, a rimetterci sarebbe la comunità intera. La nostra è stata una scelta che rivendico nonostante le critiche e nonostante il maltempo sono comunque tantissime le persone che stanno venendo a visitare Empoli città del Natale", ha commentato la prima cittadina.

Stesso impegno arriva da Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana: "I commercianti della Toscana e di questa zona che conosco bene hanno gli anticorpi. Hanno vissuto il cambio dalla lira all'euro, l'11 settembre, la crisi e adesso la pandemia. Ma ci siamo sempre rialzati. Gli acquisti nel 2022 sono saliti fino a ottobre, una bella risalita. Vinceremo anche questa sfida".

La serata è stata l'occasione da parte dell'amministrazione per portare in mostra il plastico del futuro Parco Culturale, che sorgerà proprio al Palazzo delle Esposizioni con il nuovo teatro Il Ferruccio, invitando a sostenere il progetto di crescita per l'intera città.