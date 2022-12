Donare il sangue a Pisa con un testimonial d'eccezione: Babbo Natale

Dopo i Supereroi arriva ora direttamente Babbo Natale, domenica 18 dicembre, a fare da testimonial per la popolazione sull’importanza della donazione di sangue.

“Oh Oh Oh, un sacco di doni per il mondo delle associazioni”: questo lo slogan scelto per la seconda giornata di apertura domenicale straordinaria del Centro trasfusionale dell’Ospedale di Cisanello (da sempre ogni prima domenica del mese) per cercare di attirare quanti più donatori possibili e contribuire ad aumentare le riserve di sangue ed emocomponenti dell’Officina trasfusionale di area vasta a beneficio degli ospedali. L’ultima iniziativa pubblica risale a domenica 20 novembre quando i Supereroi “I cavalieri del sorriso”, attirando le famiglie e donando anche in prima persona in occasione del 50° anniversario della nascita dell'Avis provinciale, sono riusciti a totalizzare diverse decine di donazioni. Prima di loro erano stati i militari della Brigata Folgore a dare il loro prezioso contributo all’ospedale nei mesi scorsi con grandi numeri. Il Centro dell'Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti diretta dal dottor Alessandro Mazzoni, con la collaborazione di tutto lo staff e il grande impegno della coordinatrice infermieristica Anna Michelotti, si sta adoperando in questi mesi con tante idee e iniziative per sensibilizzare la popolazione e attirare anche nuovi donatori, in collaborazione con le associazioni. L’iniziativa di domenica prevede la presenza di Santa Klaus, da sempre una calamita per i bambini durante le feste natalizie, che dispenserà gadget a chi si sottoporrà alla donazione e ai familiari. Si ricorda che le donazioni avvengono in totale sicurezza, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste dai protocolli nazionali.

Il Centro trasfusionale (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione, chiamare le Associazioni dei donatori o telefonare alla struttura allo 050/993741-3742

Fonte: Aou Pisa - Ufficio stampa