È morto Pasquale Mennonna, ex neurochirurgo a Careggi

Se ne è andato a 81 anni Pasquale Mennonna, noto ex neurochirurgo di Careggi. Ha lavorato per quasi tutta la sua vita a Firenze, si era specializzato negli USA, in Francia e Svezia. A Careggi è stato anche direttore di neuroscienze e nel 1980 diventò primario. Dopo la pensione è rimasto a presiedere la fondazione dell'ospedale.

Mennonna è scomparso alle prime ore di martedì 13 dicembre al centro Don Gnocchi di Scandicci dopo una lunga malattia. A Firenze era famoso anche per aver salvato la vita al calciatore della Fiorentina Giancarlo Antognoni: il dieci viola si scontrò al Franchi con Silvano Martina, portiere del Genoa, e rischiò di morire, ma l'intervento di Mennonna a Careggi riportò la situazione alla calma.