Fucecchio accende il Natale con l'abete della pace

È la pace il tema scelto per l'abete di Natale che anche quest'anno è allestito in piazza Montanelli. Come da tradizione, infatti, l'albero natalizio è decorato con i lavori realizzati dai bambini e dalle bambine delle scuole primarie, dell'infanzia e dei nidi del Comune di Fucecchio, che quest'anno si sono ispirati all'importanza della pace quale motore per un mondo migliore. Partendo dalla lettura della "Filastrocca grande della pace piccola" di Bruno Tognolini e dell'albo illustrato “Chi vuole un abbraccio?” di Przemyslaw Wechterowicz e Emilia Dziubak, ma anche dall'ascolto di della filastrocca musicale "Dopo la pioggia" di Gianni Rodari e Roberto Fasciano, gli studenti hanno affrontato una riflessione sul tema del conflitto, delle relazioni quotidiane e dell'importanza del linguaggio e dei legami interpersonali per costruire relazioni di pace. Sulla base di queste riflessioni, ciascuna classe ha realizzato delle decorazioni con le quali è stato addobbato l'abete di Natale, in una sorta di augurio e di buon auspicio per un futuro non più dettato da venti di guerra bensì dalla pace tra i popoli.

"Il progetto di quest'anno – spiega la vice sindaca Emma Donnini – ha invitato i bambini e le bambine a simulare situazioni di conflitto per provare a capire se sia davvero lo scontro l'unico modo per stare bene con gli altri o se, al contrario sia necessario ed urgente sperimentare altre strade ed altri linguaggi. Perché alla fine, che cosa c'è di più bello che fare la pace, tornare a confidarsi ed a fidarsi?".

Il Comune di Fucecchio ringrazia la ditta Mauro Guidoni Srl di Pistoia per aver donato l'abete. Le immagini delle decorazioni realizzate dagli studenti in questi giorni sono pubblicate sui profili Facebook e Instagram del Comune di Fucecchio.

