Giorgia Nocentini, dalla Toscana allo Zecchino d'oro per cantare le parole di Checco Zalone

La Talent Academy di Figline Incisa ha segnalato che Giorgia Nocentini, che ha iniziato a cantare seguita dalla maestra Luisella Sordini, è stata scelta tra quasi 4000 bambini e parteciperà come protagonista allo Zecchino d'Oro in onda su RAI 1 dal 22 al 24 Dicembre, con il brano "Giovanissimo Papà", scritta da Checco Zalone.

La bambina di sé ha detto: "Mi presento, io sono Giorgia! Ho 8 anni e vivo a Reggello. Sono molto solare, sorridente e mi piace scherzare. Ma attenti a farmi arrabbiare, sono un po’ permalosa! Amo la musica, ma anche lo sport. Da grande diventerò una campionessa di basket! Non vedo l’ora di vivere questa esperienza allo Zecchino d’Oro e incontrare tutti i miei nuovi amici!".

Queste le parole del direttore dell'accademia Mirko Bonatti: "Ho sempre visto in Giorgia, fin da piccola, un talento insolito e ho sempre contribuito affinché fosse valorizzato al massimo. Lei mi ha sempre ascoltato e ha sempre creduto in me, in noi, come del resto la sua famiglia, molto attenta e molto partecipe! La sua simpatia, la sua bravura, il suo sorriso faranno parlare di lei e le auguro che questo sia l'inizio di grandi successi!"