Il weekend del vivaio gialloblu, tutti i risultati

Under 17 Eccellenza

Nel match che, a distanza di sette mesi, segna il ritorno in panchina di Cosimo Carzoli dopo l’infortunio al ginocchio, i ragazzi di Paolo Betti battono a domicilio lo Spezia Basket Club tornando alla vittoria dopo i due passi falsi contro Firenze e Pistoia. 65-70 il finale al PalaSprint al termine di una gara che i padroni di casa provano ad incanalare nella terza frazione, salvo poi subire la rimonta ed il sorpasso dei gialloblu nel quarto e decisivo periodo di gioco. Dopo due primi quarti scivolati via sul filo dell’equilibrio (15-18 al 10′, 36-40 all’intervallo), nella ripresa lo Spezia cambia faccia piazzando un break di 22-8 che vale il +10 alla terza sirena (58-48). Nella frazione finale, però, la reazione castellana è da manuale: i ragazzi di Paolo Betti non mollano ed iniziano a ricucire, alzando l’intensità difensiva e trovando buone soluzioni in attacco. Così, quando la palla scotta davvero, mettono la testa avanti e a quel punto la volata si tinge di gialloblu.

Prossimo impegno lunedì 19 alle ore 19 al PalaBetti contro Pontedera per la penultima giornata della prima fase.

SPEZIA BASKET CLUB – ABC CASTELFIORENTINO 65-70

Tabellino: Rosi 6, Ticciati 11, Bici ne, Merlini 5, Marchetti 2, Carzoli ne, Lilli 25, Damiani 9, Leti 2, Vallerani 3, Raggini 4, Filomeno 3. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 15-18, 21-22, 22-8, 7-22

Under 17 Silver

Nella prima giornata del girone di ritorno non arriva il colpaccio per i ragazzi di Fulvio Cantini che cadono sul parquet della capolista, ancora imbattuta, Olimpia Legnaia. Al PalaFilarete finisce 77-35 una gara di fatto a senso unico, con i fiorentini padroni del campo per tutti i quaranta minuti. Ad incanalare la sfida, un primo quarto da incubo, con i gialloblu che non riescono a segnare chiudendo sul 18-0. Nella seconda frazione la truppa castellana si sblocca e il parziale scorre via sul punto a punto, ma i legnaioli possono tranquillamente amministrare andando al riposo lungo sul 37-15, per poi mettere l’ipoteca al rientro dagli spogliatoi. Così alla terza sirena, con il tabellone che segna 58-24, partono anzitempo i titoli di coda.

Prossimi impegni mercoledì alle 19.30 sul parquet della Sancat e sabato alle 15.30 al PalaBetti contro il Costone Siena.

OLIMPIA LEGNAIA – ABC CASTELFIORENTINO 77-35

Tabellino: Marchetti 15, Niccolini 16, Altamore 1, Macalindong 1, Bernardoni 2, Fiorentini, Vefa, Kamberaj, De Simone, Giglioli, Uci, Jelassi. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 18-0, 19-15, 21-9, 19-11

Under 15 Eccellenza

Prosegue spedita la marcia dei ragazzi di Alessandro Mostardi, che dopo aver inciampato su quello del Cus Firenze, tornano alla vittoria lontano da casa andando a violare il parquet dell’Olimpia Legnaia per 53-76. Gara indirizzata grazie ad una prima frazione praticamente perfetta. Pronti, attenti, via e in un amen è 0-22. Legnaia infila tre punti ma al 10′ il tabellone segna un perentorio 3-27. La partita, di fatto, inizia nel secondo parziale di gioco, quando il botta e risposta tra le due formazioni spinge la sfida sui binari dell’equilibrio. I gialloblu, però, sono bravi ad amministrare il vantaggio, tanto che il 27-50 su cui le squadre vanno al riposo lungo è preludio ad una seconda parte gestita con relativa tranquillità. Al rientro in campo, infatti, l’Abc può permettersi di controllare senza particolare patemi, amministrando la forbice fino allo scadere.

OLIMPIA LEGNAIA – ABC CASTELFIORENTINO 53-76

Tabellino: Borghesi 22, Ciulli 13, Zecchi 22, Bufalini 6, Matteini 2, Bonora 2, Agbegninou 6, Baldi 3, Garbetti, Bini, Fedeli, Crisafi. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 3-27, 24-23, 14-18, 12-8

E dopo quella con Legnaia, arriva la vittoria anche nel posticipo della dodicesima giornata ai danni del Basket Cecina: 64-59 il finale al PalaBetti. Due punti che permettono ai gialloblu di staccare la diretta inseguitrice e restare così aggrappati al duo di testa, composto da Cus Firenze e Virtus Siena. Dopo due prime frazioni fatte di break e contro break, la seconda parte di gara scivola via sul filo dell’equilibrio, tanto che il match che si decide soltanto in volata. E’ l’Abc a tentare per prima l’allungo grazie ad un ottimo approccio che vale il +9 al primo riposo (20-11). Nel secondo quarto, però, arriva puntuale la reazione di Cecina che ricuce e mette la testa avanti a metà gara: 28-29 all’intervallo. Nella ripresa si naviga a braccetto senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere vantaggi consistenti. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 47-46, i gialloblu sono bravi a gestire la volata finale tingendo di gialloblu lo scontro diretto.

Prossimo impegno domenica alle 10 a Firenze sul parquet del Pino.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET CECINA 64-59

Tabellino: Borghesi 9, Bufalini 2, Ciulli 10, Agbegninou 18, Zecchi 21, Matteini 2, Baldi 2, Garbetti, Bonora ne, Bini ne, Fedeli, Crisafi ne. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 20-11, 8-18, 19-17, 17-13

Under 14 Elite

Quarto squillo consecutivo per i ragazzi di Alessandro Mostardi che battono a domicilio il Poggibonsi Basket per 42-56 restando così in scia con il terzetto di testa. Dopo un primo quarto scivolato via sul punto a punto (14-13 al 10′), i gialloblu cambiano marcia nella seconda frazione, quando stringono le maglie difensive e piazzano un break di 7-22 che vale il 21-35 a metà gara. Nella ripresa i padroni di casa provano a rientrare, ma la truppa castellana rispedisce al mittente i tentativi locali di riaprire i giochi. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 32-43, nell’ultima frazione l’Abc gestisce con autorità il vantaggio portando a casa i due punti.

Prossimo impegno sabato alle 18 al PalaBetti contro il Cmb Valdarno.

POGGIBONSI BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 42-56

Tabellino: Matteini 13, Fedeli 13, Poggesi 13, Lauretti 4, Costantini 8, Meta 3, Matteuzzi 2, Rosi, Antoni, Ippolito, Simoncini, Zampacavallo. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 14-13, 7-22, 11-8, 10-13

Under 13 Silver

Dopo le due sconfitte contro le prime della classe, Etrusca e Calcinaia, tornano alla vittoria i ragazzi di Giovanni Corbinelli che nel posticipo della sesta giornata battono a domicilio il Gmv Ghezzano per 56-62. Due punti doppiamente importanti perchè arrivano in uno scontro diretto e permettono ai gialloblu di difendere il terzo posto. Dopo due prime frazioni condotte sul filo dell’equilibrio, seppur con gli ospiti avanti di sei lunghezze all’intervallo (35-29), nella ripresa i gialloblu alzano l’intensità in difesa e girano l’inerzia piazzando il break decisivo: un parziale di 5-16 vale infatti il 40-45 alla terza sirena. Vantaggio che, in un ultimo quarto al cardiopalmo, l’Abc amministra fino alla sirena.

Prossimo impegno domenica alle 9.30 al PalaBetti contro il Biancorosso Empoli.

GMV GHEZZANO – ABC CASTELFIORENTINO 56-62

Sono scesi in campo: Anton, Giovannoni, Ricci, Pirrone, Bertelli, Pagliai, Bufalini, Pannocchi, Barnini, Capuana, Lisi. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Parziali: 19-16, 16-13, 5-16, 16-17

Under 19 Femminile

A Porcari arriva il quarto squillo consecutivo per le ragazze di Mario Ferradini che espugnano il parquet lucchese con un perentorio 41-70. Una vittoria figlia di una gara saldamente amministrata grazie a due primi quarti letteralmente dominati, che permettono poi di gestire senza grossi patemi la seconda parte. Le gialloblu, infatti, mettono le cose in chiaro fin dalla palla a due chiudendo la prima frazione sul 7-22. Una fuga, quella castellana, che prosegue anche nel secondo quarto toccando il 15-43 al riposo lungo. Così, con la gara ormai praticamente chiusa, gli ultimi due quarti servono soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno lunedì alle 20.30 al PalaGilardetti contro Pontedera.

B.F. PORCARI – BASKET CASTELFIORENTINO 41-70

Tabellino: L’Ala 8, Ancillotti 6, Bertaccini M. 15, Antonini 20, Bertaccini E. 6, Fiaschi 11, Ugolini 2, Costa 2, Taddei, Sanesi. All. Ferradini. Ass. Banchelli, Costa.

Parziali: 7-22, 9-21, 16-15, 9-12

Minibasket

Weekend impegnativo quello del Minibasket Abc che ha visto scendere in campo i gruppi Esordienti, Aquilotti e Scoiattoli. Sconfitta casalinga per gli Esordienti, che si sono arresi alla Virtus Siena per 6 tempini a 0. Niente da fare neppure per gli Aquilotti, che sul parquet della Folgore Fucecchio sono caduti per 5 tempini a 1. Vittoria, invece, per gli Scoiattoli, che si sono imposti al PalaBetti su San Casciano aggiudicandosi tutti i sei tempini disputati.

Nel prossimo weekend doppio impegno per gli Aquilotti, in campo sia sabato a Campi Bisenzio contro Santo Stefano (ore 11.15) sia domenica al PalaBetti contro Lastra a Signa (ore 11).

Fonte: Ufficio Stampa