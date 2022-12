La città dei lettori, incontri con gli autori finalisti

Entra nel vivo la lunga maratona che condurrà, a giugno 2023, all’assegnazione del Premio La città dei Lettori, il riconoscimento sostenuto da Unicoop Firenze nato durante l’edizione 2022 dell’omonimo festival a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS che da cinque anni coinvolge autori, illustratori, tra-duttori e curatori di primo piano con l’obiettivo di promuovere il libro e la letteratura. Giovedì 15 dicembre ore 17.00 presso la Sala Soci del Coop.fi Centro*Ponte a Greve, Firenze (viuzzo delle Case Nuove 9) in programma l’incontro con tre dei sei autori e autrici candidati: Alba Donati, Sacha Naspini e Luca Ricci. Modererà Gabriele Ametrano, direttore del Festival e presidente dell’Associazione Wimbledon APS (ingresso gratuito).

Appuntamento con gli altri tre finalisti votati dagli oltre 250 iscritti ai circoli lettura dei soci Unicoop – Alessia Gazzoia, Simone Innocenti ed Elena Stancanelli – lunedì 19 dicembre alle 17.00 sempre presso la Sala Soci del Coop.fi Centro*Ponte a Greve. Il vincitore definitivo, selezionato tra gli scrittori e le scrittrici partecipanti all’edizione appena conclusa sia per meriti letterari che per empatia con il pubblico, sarà annunciato a marzo 2023 insieme alle nuove date dell’iniziativa. Il riconoscimento prevede, oltre all’invito alla prossima edizione de La città dei lettori, un premio in denaro e un soggiorno presso Le Lappe Relais, nel cuore del Chianti.

Fonte: Ufficio Stampa