La gente sta ancora dalla parte della Gkn, 16mila voti in un weekend di maltempo

In soli due giorni e con ancora una decina di seggi da cui devono essere recuperati i dati il Collettivo di Fabbrica GKN ha organizzato una consultazione con 189 seggi sparsi sul territorio e oltre 800 volontari e volontarie mobilitati nonostante le cattive condizioni meteo.

Sono state 16.562 le persone che hanno votato, tantissime, segno inequivocabile che la gente è ancora vicina a questi lavoratori.

“A tutte le realtà sociali, sindacali, associative, alle singole e singoli solidali vanno tutti i nostri ringraziamenti. – hanno detto le Rsu ex Gkn -, la macchina che si è messa in moto dal basso è stata impressionante. Al dinamismo e all’empatia di questa classe dirigente dal basso si contrappone l’immobilismo di coloro che in teoria dovrebbero dirigere dall’alto”.

Il territorio ha detto Sì: schiacciante il numero dei voti in sostegno della richiesta del Collettivo di Fabbrica:

"Sei favorevole a un intervento pubblico immediato [per lo stabilimento ex Gkn, NdR] così come all'eventuale concessione della cassa integrazione, vincolandoli però al principio di pubblica utilità e controllo pubblico"?

"Ancora una volta si è dimostrato il legame profondo che il Collettivo di Fabbrica ha con il suo territorio” hanno ribadito le Rsu.

Un riconoscimento concreto e tangibile, che si somma con l'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Firenze proprio il giorno degli scrutini in fabbrica che di fatto sancisce la stipula di un patto di solidarietà con la Società Operaia di Mutuo Soccorso appena costituita in fabbrica.

“Nel frattempo – hanno aggiunto le Rsu - mentre scriviamo nessuno operaio Gkn ha ricevuto il cedolino della busta paga di novembre. Un ritardo che è pura incompetenza o un tentativo di logoramento psicologico o peggio ancora allude alla mancanza di chiarezza societaria.

Il comitato tecnico e scientifico del Collettivo di Fabbrica ha lavorato senza sosta. E la Rsu, insieme alle organizzazioni sindacali, ha chiesto di convocare urgentemente il Comitato di Proposta e Verifica (l'organismo previsto dall'accordo quadro dello scorso gennaio composto dalle organizzazioni sindacali, dagli enti locali e dalla proprietà e che ha il compito di monitorare il percorso e di verificare le possibili opzioni). Nonostante la richiesta sia partita venerdì scorso, ancora non c’è stata nessuna risposta”.