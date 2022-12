Le Scotte, doni e gadget dai carabinieri per i piccoli in pediatria

Grande generosità dell’Arma dei Carabinieri per i piccoli pazienti dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. I militari, guidati dal comandante provinciale, colonnello Angelo Pitocco, hanno aperto gli eventi delle festività all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, con l’arrivo del primo Babbo Natale che ha portato doni e spensieratezza ai bambini ricoverati nel Dipartimento della Donna e dei bambini, diretto dal professor Mario Messina, e della Neuropsichiatria Infantile. Presenti all’evento tutti i professionisti del dipartimento insieme al direttore generale dell’Aou Senese, professor Antonio Barretta. «Ringrazio l’Arma dei carabinieri per la sensibilità e la costante attenzione verso i piccoli pazienti – ha detto il professor Barretta -. Nonostante la situazione pandemica e la concomitanza di Covid e influenza, che ha fatto registrare sensibili aumenti nei ricoveri anche tra i bambini, non manca mai la generosità e la solidarietà da parte dei Carabinieri, la cui visita è un appuntamento atteso e molto gradito da tutti noi».

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa