Manutenzione dei sottopassi, chiusura al traffico per giovedì 15 dicembre

Il Comune di Certaldo informa che giovedì 15 dicembre 2022, dalle ore 9 fino a termine dei lavori, verranno chiusi i sottopassi di via Caduti del Lavoro e quello di via Pio la Torre (zona Coop) per consentire la manutenzione delle caditoie e dei pozzetti stradali.

La chiusura verrà effettuata ai sensi dell'ordinanza n. 173 del 1/12/2021.

Sul posto saranno apposte le transenne con divieto di accesso all'ingresso del sottopasso e con cartelli di preavviso di chiusura della viabilità interessata.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Certaldo