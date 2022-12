Montespertoli festeggia la Habits de Lumiè a Épernay

La delegazione di Montespertoli composta dall’Assessore ai gemellaggi, Alessandra De Toffoli insieme al Comitato Gemellaggi sono appena rientrati dal viaggio ad Épernay per l'occasione della festa della Habits de Lumière arrivata alla 22° edizione.

“Essere presenti a quello che rappresenta uno dei più importanti eventi per la città di Épernay è fondamentale e permette di consolidare e rafforzare il rapporto di amicizia e di sostegno reciproco che lega le nostre amministrazioni e le nostre comunità” dichiara l’Assessora Alessandra De Toffoli.

"La nostra presenza ad Épernay è stata l'occasione per programmare le iniziative per il prossimo anno e per consolidare il rapporto con la città e il Comitato Gemellaggi, che ringraziamo per l'accoglienza e l'ospitalità. Un rapporto nato per favorire uno scambio reciproco di conoscenza dell'identità delle nostre realtà territoriali, declinandosi dal punto di vista storico, culturale, sociale ed economico in una condivisione che rafforza questo legame e che ogni volta si arricchisce di nuovi contenuti" spiega il Presidente del Comitato Gemellaggi di Montespertoli, Giuseppe Statello.

La festa si è svolta sull’Avenue de Champagne di Epernay. Le sedi della grandi maison, palazzi antichi e imponenti, che si susseguono uno dopo l’altro, in una gara di lusso e magnificenza, si vestono a festa con giochi di luce, scanditi da spettacoli musicali, capaci di incantare grandi e piccini. Tutte le porte dei palazzi vengono aperte e i visitatori possono percorrerli, da un edificio all’altro, per degustare lo Champagne, in abbinamento a ostriche, grigliate di carne, formaggi e altre specialità locali.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Montespertoli