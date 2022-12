Nuove ciclabili e aree verdi, per Ponte a Elsa un piano da 360mila euro

Via libera al progetto esecutivo e alle procedure di gara per l'affidamento dell'intervento di riqualificazione aree a verde e realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili nel centro abitato di Ponte a Elsa. Si tratta di un intervento che rientra nelle opere finanziate con risorse PNRR (Missione M5, componente C2, investimento 2.3) relativo al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, PINQUA. L'opera, interamente finanziata con fondi ministeriali, inizialmente prevedeva un finanziamento da 300mila euro, poi incrementato di 60mila euro alla luce del 'decreto aiuti' che ha visto l'adeguamento dei costi di materie prime e trasporti. La partenza del cantiere è prevista per marzo 2023.

Il progetto si inserisce in una previsione per la zona di Ponte a Elsa 'Progetto HOME 2030” che comprende una serie di interventi volti migliorare e incrementare i servizi pubblici offerti alla comunità e alla riqualificazione degli immobili di edilizia sociale. Lo scopo è promuovere la ciclomobilità urbana attraverso l’incremento e la ricucitura con la rete esistente.

"Migliorare la qualità della vita attraverso l’erogazione di nuovi servizi e la realizzazione di una nuova riorganizzazione degli spazi aperti per mettere al centro le persone. Questo è l’obiettivo che stiamo portando avanti per Ponte a Elsa e questo è il motivo per il quale stiamo proseguendo con la progettazione dell’Ecopark e della rete di piste ciclabili che collegheranno i vari servizi della frazione in modo sicuro e sostenibile", sottolinea il vicesindaco di Empoli, Fabio Barsottini.

In particolare, si prevede la realizzazione di un nuovo ramo di pista ciclabile connesso alla rete ciclabile esistente: il nuovo tratto, che avrà uno sviluppo complessivo di 800 metri, si inserisce nell’area abitata e consente di raggiungere in sicurezza i principali punti di interesse del territorio, stazione, aree verdi, strutture scolastiche, area sportiva percorrendo via Osteria Bianca, via Tina Lorenzoni, via XXV Aprile fino a via della Concordia. Lungo i tracciati della nuova ciclabile presenti all’interno delle aree a verde, si prevede la piantumazione di nuove alberature, in più in corrispondenza delle intersezioni della ciclabile con la viabilità carrabile, saranno realizzati attraversamenti ciclopedonali rialzati e illuminati, per garantire la sicurezza degli utenti della viabilità dolce. E' inclusa anche la realizzazione di un impianto di videosorveglianza.

Per quando riguarda le aree a verde da riqualificare, sono due, su via Lorenzoni e su via Fasolo. Su via Lorenzoni, la superficie a verde non occupata dalla pista e che attraversa la parte finale dell'intervento ammonta a circa 550mq: è prevista la sistemazione di tavoli da pic-nic e panchine, oltre a un'area sosta per le biciclette con pavimentazione in autobloccanti e portabiciclette. Su via Fasolo il progetto, vista la vicinanza alla scuola primaria Don Bosco, prevede anche la realizzazione di uno spazio ludico, con arredo urbano e piantagione di nuove alberature all'interno dell'area da circa 3mila mq complessivi: al punto di sosta è prevista un’area pavimentata con portabiciclette, poi spazio ad attrezzature ludiche di tipo inclusivo destinate a bambini fra 3 e 12 anni di età, tavoli da pic-nic in materiale riciclato e una decina di panchine anch'esse a ridotto impatto ambientale.

LE TAPPE DEL PROGETTO – A settembre 2020, c'è la pubblicazione del bando del Ministro delle Infrastrutture (PINQUA – Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare). Per i Comuni sotto 60mila abitanti è necessario presentare i progetti in forma aggregata. Nel marzo 2021 ci sono approvazione e candidatura della strategia progettuale con il coinvolgimento di nove comuni dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e Publicasa per un totale di 18 progetti. Cinque sono per il centro di Ponte a Elsa per 7.550.000 euro. Nel dettaglio, ci sono il progetto 'Spazi aperti' con implemento della rete ciclabile esistente e riqualificazione; la riqualificazione della copertura del palazzetto dello sport; l'Ecopark con la rigenerazione del fabbricato dismesso e l'inserimento di nuove destinazioni d'uso per la comunità; sul fronte edilizia residenziale pubblica c'è l'efficientamento energetico della palazzine Erp in via Caduti di Cefalonia1,3,5 e via Margherita Fasolo 1. Nell'ottobre 2021 c'è la pubblicazione della graduatoria del PINQUA, inserito nel novembre 2021 all’interno dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello specifico Missione 5C2 Intervento 2.3: il programma proposto dall'Unione dei Comuni è inserito nell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento per la totalità della quota richiesta. Per i progetti relativi a Ponte a Elsa arrivano 2.950mila euro di finanziamenti ministeriali. Nel marzo 2022 c'è l'approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della convenzione per la realizzazione degli interventi finanziati. A breve verrà approvato il progetto esecutivo degli altri due interventi su Ponte a Elsa e si procederà all'affidamento dei lavori.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa