Omicidio Ciatti, confermata condanna a 15 anni per Bissoultanov

Il tribunale superiore della Catalogna ha confermato la condanna a quindici anni per Rassoul Bissoultanov. Il trentenne ceceno è stato già condannato in primo grado dal tribunale di Girona per l'omicidio di Niccolò Ciatti, giovane di Scandicci ucciso a Lloret de Mar con un calcio alla testa.

Al processo a Barcellona l'avvocata della famiglia Citti ha chiesto un inasprimento della pena del primo grado, la difesa invece ha chiesto la derubricazione da omicidio volontario a omicidio colposo.

Bissoultanov è latitante da luglio: all'epoca doveva presentarsi a Girona per l'udienza di carcerazione, ma fuggì.