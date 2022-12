Panettone sospeso a Montespertoli: "Il Natale nelle case di tutti"

Fino al 23 dicembre 2022 sarà possibile nel negozio Coop Montespertoli lasciare un panettone pagato per chi ha bisogno. Provvederà, poi, alla distribuzione dei panettoni donati la Confraternita di Misericordia montespertolese che nel periodo novembre 2021 - ottobre 2022 ha assistito ben cinquantatre famiglie tutte residenti nel Comune e centosessantasei persone per il XII anno di attività con il Banco Alimentare della Toscana.

"Questa iniziativa si propone di portare uno spirito di festa nelle case di tutti - hanno commentato Luciano Cutrini, Presidente di Coop Montespertoli e il Governatore Giulio Cesare Bucci - soprattutto dei più bisognosi e di coloro che sono in difficoltà".

Il progetto prende spunto dall'iniziativa milanese, mutuata da un’usanza attribuita ai bar partenopei: il caffè sospeso ovvero il caffè pagato per chi non può permetterselo. "Questo - hanno concluso Cutrini e Bucci - è solo un piccolo gesto di una solidarietà che tutti possiamo (e dobbiamo) permetterci di prestare e dedicare al prossimo perché le fasce più deboli e le persone più fragili hanno bisogno della generosità di tutti".

