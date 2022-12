Scuola e comune di Poggio a Caiano firmano il patto educativo di comunità

Un’alleanza fra scuola e amministrazione quella stretta questa mattina presso il palazzo comunale: si tratta del Patto educativo di comunità sottoscritto dall’Istituto comprensivo Filippo Mazzei e dal Comune di Poggio a Caiano. Al tavolo, a firmare il patto, il sindaco Francesco Puggelli e l’assessore alla scuola Fabiola Ganucci, il dirigente scolastico Alessandro Lattanzi e la vicepreside Nives Moreno.

“Il Patto educativo di comunità è uno strumento introdotto dal Ministero dell’Istruzione nel 2021 – spiega l’assessore alla scuola Fabiola Ganucci - per dare la possibilità alle Amministrazioni di sottoscrivere degli accordi con le istituzioni scolastiche e i soggetti del territorio che si occupano di educazione e formazione ed arricchire così l'offerta formativa delle scuole. Alla base c’è infatti il concetto importante che “per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”: per formare ed educare i nostri ragazzi è fondamentale il lavoro di squadra di molti attori che ogni giorno devono operare e collaborare”.

Al dirigente scolastico Alessandro Lattanzi il compito di illustrare i contenuti del patto. “L’Amministrazione comunale e la scuola, attraverso questo Patto, si impegnano a favorire ogni possibile collaborazione a sostegno delle attività di formazione dei bambini e dei ragazzi, individuando numerosi obiettivi. Tra questi citiamo in particolare la costituzione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, la promozione di azioni mirate all’internazionalizzazione dell’Istituto scolastico, l’implementazione di ambienti tecnologici e scientifici, laboratori informatici e multimediali. Ed ancora il sostegno della diffusione della cultura musicale, la promozione e valorizzazione del patrimonio storico artistico culturale del territorio, momenti di riflessione presentati dagli scrittori per avvicinare i ragazzi alla lettura, iniziative che permettano di sviluppare l'attenzione verso l'altro, attività cine-culturali, musicali e ricreative utilizzate anche ai fini paesaggistici.”

“Con questo patto – dichiara il sindaco Francesco Puggelli - rafforziamo la collaborazione tra amministrazione e scuola per promuovere l’eccellenza del nostro istituto comprensivo a vantaggio dei nostri ragazzi. L’indirizzo musicale è per Poggio un fiore all’occhiello e intendiamo valorizzarlo sempre di più. Contemporaneamente promuoveremo anche nuove forme di educazione culturale e sociale, come il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, che ci auguriamo possa essere un luogo concreto che gli studenti potranno utilizzare per incidere e partecipare sulle scelte della comunità. E poi c’è l’educazione digitale: i nostri giovani sono nativi digitali ma è importante aiutarli ad utilizzare in modo consapevole e coscienzioso la tecnologia a loro disposizione in modo che possa essere per loro una leva sana da mettere a frutto per il loro futuro”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa