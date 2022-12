Il progetto ivoriano va avanti. Da San Miniato la solidarietà natalizia

L'associazione Nel Sorriso di Valeria augura a tutti i soci, amici e sostenitori un Natale di pace e un Felice 2023.

Nel Sorriso di Valeria sostiene i bambini orfani con un progetto scolastico di istruzione primaria e secondaria nei villaggi della foresta nord occidentale in Costa d'Avorio.

Qualche giorno fa sono arrivate all'associazione le loro commoventi letterine di ringraziamento con gli auguri di Natale e per il nuovo anno. L'anno scolastico procede normalmente, pur tra le molte difficoltà del luogo, e Nel Sorriso di Valeria ha provveduto a inviare al proprio responsabile organizzativo il secondo bonifico di circa 10.000 euro, che servirà per l'approvvigionamento del necessario per il secondo trimestre. In questi giorni tutti i sostenitori delle adozioni scolastiche riceveranno la letterina di Natale con la foto e la classe frequentata dal loro bambino adottato.

Nel Sorriso di Valeria ribadisce che il proprio progetto è rivolto a sostenere le spese dei ragazzi meno abbienti per poter frequentare le loro scuole pubbliche, anche se spesso molto fatiscenti, senza crearne di nuove e private, che a volte potrebbero apparire un privilegio per pochi e generare malcontenti tra i non fruitori.

Domenica 18 verranno consegnate le borse di studio "Per realizzare un sogno" anche a sedici studenti di Sonnino (Latina), come già fatto a San Miniato, e durante la cerimonia ci sarà la presentazione del libro "Le torce" di Agnese Lanni, i cui proventi saranno devoluti all'associazione.

L'appuntamento è inserito nell'evento "Olio e bollicine" dal 16 al 18 dicembre, organizzato da Comune e Pro Loco di Sonnino e si concluderà col concerto di Natale della locale Banda "V. Bellini".

Nel Sorriso di Valeria ringrazie Alessandra Dei Giudici e Maria Marrocco (in ricordo di Antonio Dei Giudici); Pietro Fierravanti; Speranza Giacomelli e Ilenia Giunti (per il rinnovo dell'adozione scolastica); Anna Gianfelice (per la fornitura delle stelle di Natale); i partecipanti all'offerta delle stelle di Natale solidali a Sonnino (LT); i promotori e i sottoscrittori della lotteria di beneficenza presso il Tennis Club di San Miniato; lo Studio Vivaldi, Melai, Masoni; Luca Tramentozzi; Alberto Toci.

Fonte: Ufficio Stampa