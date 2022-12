Quattro nuovi totem agli ingressi degli uffici comunali a Calenzano

Quattro totem con gli “smile” per capire il gradimento degli utenti dei servizi comunali. Saranno installati all’ingresso del municipio in piazza Vittorio Veneto, all’ingresso del palazzo comunale in piazza Gramsci, allo Sportello del cittadino e alla biblioteca CiviCa.

Il servizio di rilevazione partirà a inizio 2023.

Gli utenti potranno lasciare, toccando gli schermi digitali, un giudizio complessivo tramite le facce colorate, specificare di che tipologia di servizio hanno usufruito e, facoltativamente, esprimere un giudizio descrittivo, per lasciare suggerimenti e impressioni. I risultati sono disponibili in tempo reale.

Il noleggio dei totem è fissato per un anno, periodo rinnovabile per estendere ulteriormente il servizio.

“Andremo a introdurre questi dispositivi – spiega l’assessore all’Innovazione tecnologica e semplificazione, Damiano Felli – agli ingressi degli uffici comunali in modo da poter monitorare il gradimento da parte dei cittadini dei servizi erogati. Lo scopo è analizzare periodicamente i risultati e avere dei riscontri quantitativi e qualitativi, basandosi anche sugli eventuali suggerimenti e opinioni che verranno lasciati. L’obiettivo è semplificare e migliorare, dove è possibile, il rapporto tra Ente e cittadino”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa