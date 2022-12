Sigur Ros in tour nel 2023, tappa anche a Lucca

La grande musica internazionale è di casa in Toscana nell'estate 2023. Non c'è solamente Firenze Rocks a tenere banco in questi giorni, pure il Lucca Summer Festival non è da meno. Sui social è stata annunciata una nuova data di una band conosciuta in tutto il mondo: i Sigur Ros suoneranno in piazza Napoleone nel prossimo mese di luglio.

Il gruppo islandese, che già in passato è stato ospite tra le mura lucchesi, sarà in piazza Napoleone mercoledì 12 luglio 2023. Il concerto avrà inizio alle 21.

Per quanto riguarda i biglietti una prevendita riservata agli iscritti alla newsletter D’Alessandro e Galli sarà possibile da mercoledì 14 dicembre ore 11.00 a giovedì 15 dicembre ore 10:59. La vendita generale sarà su ticketone.it da giovedì 15 dicembre ore 11.00.